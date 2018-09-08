Голы Черышева и Дзюбы, эксперименты с составом и конфетти на поле: как сборная России обыграла Турцию в Лиге наций

Сборная России по футболу провела дебютный матч в Лиге наций. Для подопечных Станислава Черчесова эта встреча стала также первой официальной игрой после ЧМ-2018. Россияне на выезде одержали верх над турецкой командой со счётом 2:1. В составе гостей голами отличились Денис Черышев и Артём Дзюба. При этом матч проходил на поле, усыпанном конфетти.

Футбольная Европа постепенно привыкает к новому турниру УЕФА — Лиге наций. Ещё не все болельщики успели понять его запутанный формат, а игрокам уже пора выяснять отношения на поле и бороться за повышение в классе в своих дивизионах.

Сборной России в качестве первого соперника досталась команда Турции, хорошо знакомая подопечным Станислава Черчесова. С неё начиналась подготовка к домашнему чемпионату мира в августе 2016 года, ею же и закончилась. Обе встречи с турками завершились вничью. Но если тогда результат никакого значения не имел, так как это были товарищеские матчи, то нынешняя игра в Трабзоне уже официальная.

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Тем не менее Черчесову пришлось вновь экспериментировать с составом. Сборная России обновилась наполовину, и на поле образовалось несколько проблемных позиций. В ворота встал Андрей Лунёв. В центре защиты расположились Георгий Джикия и Роман Нойштедтер, которому предстояло сыграть против знакомых по турецкому чемпионату соперников. На флангах обороны привычно выстроились Марио Фернандес и Фёдор Кудряшов. Первый ряд полузащиты сформировали Далер Кузяев, Юрий Газинский и Роман Зобнин, игравший с болью в колене. Александру Ерохину досталась роль плеймейкера, а главную ударную силу сформировали Денис Черышев и Артём Дзюба.

Для турок проведение первого матча в Лиге наций стало таким большим праздником, что они устроили яркий перформанс на трибунах. Однако с созданием торжественной обстановкой они явно перестарались: пушки с конфетти были плохой идеей. Яркие бумажки заполонили поле стадиона «Шенол Гюнеш», словно большие лужи, за которыми не было видно травы. Убирать их до стартового свистка времени не было, и футболистам пришлось играть на засыпанном конфетти газоне.

Газон с примесью конфетти pic.twitter.com/WtRu0SbAUn — Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.

Первые минуты матча ответили на вопрос, кто теперь будет основным исполнителем стандартов в сборной России. Ведь с уходом Александра Самедова и из-за травмы Александра Головина эта вакансия стала свободной. Подавать угловые и штрафные вызвался Далер Кузяев. В начале игры он подряд исполнил два навеса от флажка, приведя партнёров в состояние боевой готовности.

Такая разминка тут же помогла открыть счёт. В следующей атаке Фернандес подал мяч с правого фланга. Кузяев его подправил головой в сторону Дзюбы, который стянул на себя двух защитников. Нападающий пропустил мяч, и он оказался в ногах у Черышева. Полузащитник «Валенсии» мощно пробил с лёту, не оставив шансов турецкому вратарю Серкану Кырынтылы.

На этом сборная России не успокоилась. Гости постоянно напрягали соперников проходами Ерохина и навесами в сторону Дзюбы. На игру подопечных Черчесова было приятно смотреть, но только тогда, когда они нападали. Стоило же туркам перейти в наступление под конец первого тайма, как сразу же во владения Лунёва влетел мяч. Джикия, весь матч идеально начинавший атаки своей команды, вдруг вынес мяч точно в ноги Сердару Азизу, и тот, недолго думая, точно пробил по воротам.

В перерыве активно идет уборка поля, но без особого успеха pic.twitter.com/cfqKUOpJWN — Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.

В перерыве главный тренер сборной Турции Мирча Луческу заменил Азиза, и в обороне хозяев поля случился разлад. В начале второго тайма Газинский ловко отдал пас Дзюбе на грани офсайда, к чему турецкие защитники не были готовы. Новый капитан российской сборной без проблем переиграл Кырынтылы и вернул преимущество в счёте — этот гол стал для него 15-м в национальной команде.

Радость быстро сменилась тревогой. Джикия оказался на газоне и попросил медицинской помощи. Он проводил первый матч за сборную после повреждения крестообразных связок, и это мог быть рецидив самой неприятной в футболе травмы. Однако быстро выяснилось, что защитника беспокоила правая нога, а не левая, которую приходилось долго лечить. В итоге тревога вовсе оказалась напрасной, и Джикии даже не понадобилась замена.

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В разгар второго тайма в игру включился лидер турецкой сборной Хакан Чалханоглу. Полузащитник изловчился оказаться один на один с Лунёвым, но российский вратарь сумел отразить его удар. Спустя несколько минут Чалханоглу точно навесил мяч на голову Окаю Йокушлу, который немного промахнулся мимо створа ворот.

Черчесов ответил неожиданной заменой Кузяева на Павла Могилевца и вполне логичной — Черышева на Алексея Ионова. Атакующий потенциал россиян снизился, но он и не был нужен, потому что на последних минутах необходимо было сдерживать попытки турок сравнять счёт. А этому Луческу не научил своих подопечных в полной мере. Возникавшие у ворот Лунёва моменты оставались нереализованными. Напоследок Дзюба ударил в перекладину, напомнив о своём существовании.

Сборная России одержала победу со счётом 2:1 и следующий матч в Лиге наций проведёт в Калининграде против команды Швеции. Но ближайшая игра с участием подопечных Станислава Черчесова состоится в Ростове-на-Дону. Это будет товарищеская встреча с чехами, которые в своём первом матче Лиги наций уступили Украине.