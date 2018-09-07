Первое испытание: сборная России играет вничью с Турцией в матче Лиги наций УЕФА

Сборная России по футболу проводит свой первый матч после успешного выступления на домашнем чемпионате мира по футболу. Гостевая встреча с национальной командой Турции станет для подопечных Станислава Черчесова дебютом в новом турнире — Лиге наций УЕФА. RT ведёт текстовую и видеотрансляцию игры со стадиона «Шенол Гюнеш» в Трабзоне.