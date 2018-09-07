Первое испытание: сборная России играет вничью с Турцией в матче Лиги наций УЕФА

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Сергей Стариков
Сборная России по футболу проводит свой первый матч после успешного выступления на домашнем чемпионате мира по футболу. Гостевая встреча с национальной командой Турции станет для подопечных Станислава Черчесова дебютом в новом турнире — Лиге наций УЕФА. RT ведёт текстовую и видеотрансляцию игры со стадиона «Шенол Гюнеш» в Трабзоне.

Автообновление

  • 07 сентября 2018

    На такой ноте завершается первый тайм матча между сборными Турции и России в Лиге наций. Очень яркий футбол показали подопечные Станислава Черчесова, что вылилось в точный удар Черышева. Однако развить своё преимущество не удалось, а в концовке тайма одна малейшая оплошность привела к пропущенному голу. 1:1. Перерыв. (45 + 1')

  • Турки ещё больше осмелели после забитого мяча. Несколько атак попытались они провести, но россияне успешно отбились. Тем временем в центре поля произошло столкновение между Зобниным и Окаем. Турецкий хавбек лежит на газоне. (45')

  • Гол. А вот и ответный мяч сборной Турции. Обычный навес в штрафную завершился неудачным выносом в исполнении Джикии, а Сердар Азиз неотразимо пробил с лёта. 1:1. (42')

  • Преимущество сборной России становится ещё более осязаемым. Подопечные Черчесова давят, и это заставляет их оппонентов нарушать правила. Озбайраклы был слишком груб и получил жёлтую карточку. А уже спустя несколько секунд Кузяев снова опасно пробил по воротам. (40')

  • А вот и ещё один опаснейший момент у ворот сборной Турции. Черышев оказался с мячом у левой границы штрафной соперника и исполнил заброс на Ерохина. Полузащитник «Зенита» пробил с отскоком от земли, но не попал по воротам. (38')

  • Россияне снова атакуют, а Кузяев, кажется, получил повреждение. За кисть правой руки держится полузащитник «Зенита» и сборной страны, но продолжает игру. (35')

  • Впечатляющую двухминутку провели россияне. Сначала Кузяев прорвался через всю оборону соперника, но не смог сохранить мяч, а после подопечные Черчесова организовали ещё одну фланговую атаку. Турки неуверенно действуют в обороне. (32')

  • И мгновенно отвечают россияне. Они провели классическую фланговую атаку, в ходе которой Черышев нашёл передачей Дзюбу. Артём в падении пробил головой, но прямо в голкипера. Счёт остался прежним. (29')

  • А вот и первый удар турков по воротам Лунёва. Подопечные Луческу провели затяжную атаку, в процессе которой мяч оказался у Чалханоглу. Хавбек «Милана» мощно приложился к мячу, но тот пролетел выше верхнего угла. (28')

  • Команды по очереди дают друг другу атаковать. На этот раз настало время россиян — атака сразу завершилась опаснейшим моментом у ворот Серкана. Ерохин здорово открылся на границе штрафной и прострелил на Кузяева. Далер пробил, но не попал в створ. (26')

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