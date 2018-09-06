«Ещё один шаг к созданию команды»: Бекхэм раскрыл название основанного им футбольного клуба

Знаменитый экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм представил название и логотип собственного клуба, который будет выступать в чемпионате США и Канады. Команда получила имя «Интер Майами». Её дебют намечен на 2020 год, хотя домашнего стадиона у клуба пока нет. Как легендарный полузащитник воплотил свою мечту и стал владельцем ФК — в материале RT.

Клуб Дэвида Бекхэма в Major League Soccer (MLS) — объединённой футбольной лиге США и Канады — получил название, эмблему и официальные цвета. Детище бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» будет называться «Интер Майами». В январе этого года команда вступила в MLS, став 25-м участником лиги. В борьбу за чемпионство клуб из крупнейшего города Флориды вступит в 2020 году.

«Я и вся моя команда испытываем сейчас гордость. Для меня большая честь представить болельщикам название и логотип клуба. Мы сделали ещё один шаг к его созданию. «Интер Майами» — это имя воплощает ту огромную энергию, которая бушует в одном из самых невероятных городов мира. В городе, который принимает всех», — заявил Бекхэм на презентации.

Помимо названия, англичанин представил логотип команды. В центре изображения — две цапли, их ноги образуют букву М, с которой начинается слово «Майами». Между птицами нарисовано солнце во время затмения с исходящими от него семью лучами — это отсылка к седьмому номеру, под которым выступал Бекхэм. Эмблема выдержана в чёрно-розово-белых тонах. Те же цвета будут использоваться в экипировке.

Four years ago, we dreamt of a soccer club.

Today, we’re proud to announce the official crest of that club.

Join us on a journey that has only just begun.

THIS IS US. THIS IS MIAMI.#InterMiamiCF#ThisIsMiami#MLSpic.twitter.com/uw8QOA2lfG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 5 сентября 2018 г.

Название команды — отсылка к известному итальянскому клубу «Интер» из Милана. Интересно, что раньше Бекхэм играл за его принципиального соперника — «Милан». В мире есть ещё несколько команд, которые именуют себя в честь итальянского гранда, — в Бразилии, Хорватии, Словакии и Финляндии. До того, как клуб из Флориды обрёл имя, рассматривались варианты «Майами Фридом», «Майами Вайс» (в честь известного телесериала), «Атлетико Майами» и «Депортиво Майами» — последние два варианта отсылали бы к названиям испанских клубов.

Своего стадиона у «Интер Майами» пока нет. Планируется, что арена, рассчитанная на 25 тысяч мест, будет построена к 2021 году. Проект и местоположение стадиона несколько раз менялись, и в итоге владельцы клуба решили построить арену на месте гольф-клуба возле аэропорта Майами.

Однако строительство пока не начато — в ноябре местные жители проведут референдум во вопросу аренды земли под стадион. У этого проекта есть свои противники, которые недовольны закрытием поля для гольфа.

План основать свой клуб в США Бекхэм вынашивал давно. Когда в 2007 году он перебрался в «Лос-Анджелес Гэлакси», то заключил соглашение с MLS, что в будущем ему разрешат основать собственную франшизу за $25 млн. Сделка оказалась очень выгодной — в наши дни новые команды должны заплатить в казну лиги $150 млн. В 2013 году Бекхэм завершил игровую карьеру и сразу же объявил о создании собственного клуба при поддержке ряда инвесторов.

Также по теме Высокая посещаемость, перспективная молодёжь и провал «Зенита-2»: как стартовал сезон в ФНЛ После девяти туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в группу лидеров входят сразу два фарм-клуба — «Краснодар-2» и «Спартак-2»....

Бывший игрок хотел основать свой клуб в Майами, хотя это место считается несчастливым для футбола — несколько команд пытались закрепиться на этом привлекательном рынке, но терпели крах. У Бекхэма поначалу тоже возникли проблемы — на преодоление бюрократических проволочек ушли годы.

В частности, против выделения участка под стадион выступал бизнесмен Брюс Мэтисон, которого недобрым словом поминают любители тенниса. Именно из-за него престижный турнир в Майами был вынужден переехать с насиженного места в общественном парке на стадион для американского футбола.

Бекхэм признавался, что однажды уже хотел сдаться, но бизнес-партнёры уговорили его продолжить развитие проекта, и в итоге он был запущен. В начале 2018 года новый клуб из Майами вступил в MLS, не имея ни названия, ни логотипа, ни площадки под строительство стадиона. Но при этом Бекхэм пообещал инвестировать $100 млн в создание академии для молодых футболистов и пригласить сильных игроков в основную команду.

Последний пункт особенно важен, так как, несмотря на высокие темпы развития, MLS в футбольном сообществе всё ещё имеет репутацию довольно слабого чемпионата, где игроки получают большие зарплаты.

Отчасти это подтверждается результатами — в XXI веке ещё ни один клуб из США или Канады не выиграл североамериканскую Лигу чемпионов. Все они уступали мексиканским командам, которые в MLS не приглашаются.

Бекхэм не единственный известный в прошлом футболист, который решил посвятить себя бизнесу и приобрести собственный клуб. Недавно бразилец Роналдо, чемпион мира 2002 года, объявил о покупке контрольного пакета акций испанского «Реал Вальядолид». Интерес к команде он начал проявлять в прошлом сезоне, когда клуб играл в первом дивизионе чемпионата Испании. «Реал Вальядолид» пошёл на повышение, и тогда Роналдо выложил €30 млн за право считаться единоличным владельцем.