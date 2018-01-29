Футбольный клуб из Майами, созданный Дэвидом Бекхэмом, вошёл в состав MLS

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Созданный экс-футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом футбольный клуб в Майами вошёл в состав Главной футбольной лиги (MLS) в США.

«Наша миссия — создать клуб MLS в Майами — теперь завершена. Мы удовлетворены, благодарны и взволнованы. Мы обязуемся перед болельщиками в Майами сделать так, чтобы вы гордились своим клубом — стадион станет местом, на которое вы захотите прийти», — цитирует Бекхэма официальный сайт MLS.

Дата начала выступления в чемпионате MLS ещё не утверждена.

В планы владельцев клуба, в том числе и Дэвида Бекхэма, входит постройка стадиона вместимостью 25 тыс. зрителей, а также частного тренировочного центра и футбольной академии. Клуб из Майами также должен определиться с названием клуба и его символикой.

Ранее клуб «Атланта Юнайтед» совершил рекордный по стоимости трансфер в истории MLS.

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