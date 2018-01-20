«Атланта Юнайтед» совершила рекордный по стоимости трансфер в истории MLS

Трансфер полузащитника «Индепендьенте» Эсекьэля Барко в «Атланту Юнайтед» стал самым дорогим в истории Главной футбольной лиги (MLS).