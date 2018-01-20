«Атланта Юнайтед» совершила рекордный по стоимости трансфер в истории MLS
Трансфер полузащитника «Индепендьенте» Эсекьэля Барко в «Атланту Юнайтед» стал самым дорогим в истории Главной футбольной лиги (MLS).
Как сообщает ESPN, американский клуб заплатил за футболиста $15 млн.
Предыдущим рекордом был переход Майкла Брэдли из «Ромы» в «Торонто» — $10 млн.
Ранее сообщалось, что «Торонто» стал первым канадским клубом, выигравшим чемпионат MLS.
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