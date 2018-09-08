«Теперь всё в наших руках»: Нигматуллин о победе сборной России над Турцией, игре Лунёва и назначении Дзюбы капитаном

После победы над Турцией в матче Лиги наций судьба сборной России находится в её руках. Об этом в интервью RT заявил бывший голкипер национальной команды Руслан Нигматуллин. Он также похвалил вратаря Андрея Лунёва, отметил лидерские качества Артёма Дзюбы и оценил игру новой пары центральных защитников.

«Сыграли первым номером, диктовали условия сопернику»

— Какие впечатления оставила у вас игра сборной России?

— Соглашусь со Станиславом Черчесовым, который сказал, что чемпионат мира придал уверенности нашим футболистам. Костяк сборной с мундиаля сохранился. Команда выглядела уверенно и играла первым номером, диктовала свои условия сопернику. Даже не чувствовалось, что мы играли в Турции в гостях при сильной жаре.

При этом оппонент попался сильный, неуступчивый. Дома турки тем более не любят уступать. Приходилось непросто, хозяева создавали моменты. Здесь стоит отдельно похвалить Андрея Лунёва, который справился со своей работой на отлично, особенно в концовке матча.

Но команда состоит из 11 игроков, поэтому успешный результат — заслуга всех футболистов, а не только вратаря. Остаётся лишь порадоваться за результат.

— Способен ли Лунёв стать «номером один» при Игоре Акинфееве?

— Не хочется забегать вперёд и разжигать ненужные страсти, но Лунёв способен претендовать на это. Черчесов наигрывал Андрея и до чемпионата мира. Думаю, пока обсуждать данную тему не имеет смысла.

На данный момент «номер один» — Акинфеев, но до первенства Европы времени ещё достаточно, и всё может поменяться. Главное, Лунёв однозначно готов составить конкуренцию Игорю.

— Не кажется ли вам, что Акинфеев может постепенно завершить или приостановить карьеру в сборной? Так после Евро-2016 поступили его бывшие одноклубники Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич.

— Сложно сказать, насколько физически Игорь готов продолжать разрываться на два фронта — клубный и международный. Давайте не будем раньше времени отправлять Акинфеева на пенсию. Торопиться не нужно. Надеюсь, он не поступит по примеру своих друзей из ЦСКА. Да и прощаться со сборной Игорю рановато, он всё-таки помоложе, ему всего 32 года.

— Теоретически уход Акинфеева из сборной стал бы для неё серьёзной проблемой, учитывая наличие Лунёва?

— Хорошие вратари в России действительно есть, и это отрадно. Но, повторюсь, Игорь ещё не объявлял об уходе из сборной. Но если он действительно захочет уйти, у Черчесова найдётся кем заменить Акинфеева.

Reuters

«Официальный турнир всегда лучше»

— Как оцените игру в центре обороны Георгия Джикии и Романа Нойштедтера? В концовке сборной России пришлось тяжеловато.

— Это связано с тем, что турки не хотели уступать. В целом, считаю, ребята справились со своими обязанностями, хотя из минусов вспоминается скидка Джикии на ногу Сердару Азизу в эпизоде с голом турков. Хорошо, что у Черчесова есть варианты практически на все случаи жизни. Только представьте: Сергей Игнашевич завершил карьеру, Илья Кутепов получил травму. А это два основных защитника сборной на чемпионате мира! Но тренерский штаб нашёл решение этой проблемы. И новая пара защитников сыграла нормально.

— Чем всё-таки объясните спад сборной России в концовке?

— Нужно понимать, что играть пришлось в жуткую жару. Особенно это было видно по ребятам, выходящим на разминку в перерыве. Они вышли буквально пожонглировать мячом, но уже через пару минут вполне могли выжимать форму. Играть в подобных условиях очень тяжело, а турки — более привыкшие к такой погоде.

— Можно ли сказать, что сборная продолжает действовать на эмоциях после чемпионата мира?

— Сложно предположить, насколько хватит этих эмоций. Надеюсь, надолго. Да, у игроков сборной действительно практически не было паузы после чемпионата мира, но не нужно забывать, что у футболистов отпуск два раза в год — в декабре и в июне. А в моё время отпуск у нас был только в декабре. Так что проблемы в этом не вижу. Терпели и не жаловались! Да и Черчесов найдёт способ взбодрить подопечных. Я не думаю, что у игроков сборной наступит функциональный спад.

— Как вам Артём Дзюба в роли капитана?

— Он созрел для этого звания. Артём отлично справляется с данными функциями. Плюс он находится в прекрасной форме и проводит лучший сезон в карьере. Поэтому назначение Дзюбы капитаном сборной подоспело вовремя.

— Сейчас футболистов сборной все готовы носить на руках. Но не сложится ли так, что после пары поражений они вновь превратятся из героев в антигероев?

— От любви до ненависти один шаг, особенно если это касается футбола и сборной России. Ничего удивительного в этом нет. Мы все хотим, чтобы наша команда побеждала всегда, и не готовы мириться с поражениями. Будем надеяться, что отката назад к ненависти не произойдёт, ведь во время чемпионата мира сборная действительно влюбила в себя всю страну. Давайте просто наслаждаться тем, что сейчас происходит с подопечными Черчесова.

— Вопрос по поводу Лиги наций. Как относитесь к этому новому турниру?

— Можно относиться к нему как угодно, но официальный турнир всё равно всегда лучше, чем товарищеские матчи. Представьте, если бы Россия обыграла Турцию в обычной контрольной встрече. Думаю, ажиотаж был бы куда меньше, ну, сыграли и сыграли. Поэтому заменить «товарняки» коммерческим соревнованием — неплохая идея. Лига наций будет куда интереснее для всех: болельщиков, тренеров, самих футболистов.

— Способны ли мы опередить Турцию и Швецию в группе Лиги наций и пробиться выше?

— Победа в Трабзоне — отличный задел. Теперь всё находится в наших руках. Соперники сборной России вполне по плечу, хотя шведы поинтереснее турков, и играть с ними будет сложнее.