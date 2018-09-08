Черчесов: ЧМ-2018 придал сборной России определённую уверенность

После победы над командой Турции в матче Лиги наций главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что успешное выступление на домашнем чемпионате мира 2018 года помогло его подопечным.

«Понятно, что чемпионат мира придал нам определённую уверенность. Вы в этом убедились. Рад, что мы стартовали в турнире с победы», — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее Черчесов поблагодарил игроков сборной России за победу над Турцией в Лиге наций.