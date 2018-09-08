Черчесов: ЧМ-2018 придал сборной России определённую уверенность
После победы над командой Турции в матче Лиги наций главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что успешное выступление на домашнем чемпионате мира 2018 года помогло его подопечным.
- © Cao Can/Xinhua
- globallookpress.com
«Понятно, что чемпионат мира придал нам определённую уверенность. Вы в этом убедились. Рад, что мы стартовали в турнире с победы», — цитирует специалиста ТАСС.
Ранее Черчесов поблагодарил игроков сборной России за победу над Турцией в Лиге наций.
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