Черчесов поблагодарил игроков сборной России за победу над Турцией в Лиге наций

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру своих подопечных в матче первого тура Лиги наций с командой Турции, которая завершилась победой отечественной дружины со счётом 2:1.

«Самыми сложными в матче с Турцией были последние минуты, когда соперник произвёл несколько замен и выпустил атакующих игроков. Мы подсели, и организация игры начала хромать. Благодарен футболистам за то, что они вытянули игру», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Также Черчесов отметил действия полузащитника Далера Кузяева.

«Кузяев играл в треугольнике под Артёма Дзюбу. Нам важно было, чтобы середина была мобильна — там у турок несколько техничных игроков. Плюс, Кузяев должен был помогать Дзюбе, и Далер справился. Я доволен тем, как он отыграл 70 минут», — добавил он.

Ранее сообщалось, что мяч Дзюбы помог сборной России обыграть Турцию в Лиге наций.