Черчесов поблагодарил игроков сборной России за победу над Турцией в Лиге наций
- Reuters
«Самыми сложными в матче с Турцией были последние минуты, когда соперник произвёл несколько замен и выпустил атакующих игроков. Мы подсели, и организация игры начала хромать. Благодарен футболистам за то, что они вытянули игру», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Также Черчесов отметил действия полузащитника Далера Кузяева.
«Кузяев играл в треугольнике под Артёма Дзюбу. Нам важно было, чтобы середина была мобильна — там у турок несколько техничных игроков. Плюс, Кузяев должен был помогать Дзюбе, и Далер справился. Я доволен тем, как он отыграл 70 минут», — добавил он.
Ранее сообщалось, что мяч Дзюбы помог сборной России обыграть Турцию в Лиге наций.