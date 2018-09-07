Гол Дзюбы помог сборной России победить Турцию в матче Лиги наций

Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте российская команда вышла вперед благодаря голу Дениса Черышева. Ещё до перерыва, на 41-й минуте, турки сравняли счёт. Гол в активе Сердара Азиза.

Победный для сборной России мяч на 49-й минуте забил Артём Дзюба.

Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова в Лиге наций станет Швеция. Матч состоится 11 октября.

10 сентября сборная России проведёт контрольный матч с Чехией. Игра состоится в Ростове-на-Дону.

RT вёл онлайн-трансляцию матча.