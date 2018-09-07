Гол Дзюбы помог сборной России победить Турцию в матче Лиги наций

Короткая ссылка
Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Гол Дзюбы помог сборной России победить Турцию в матче Лиги наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте российская команда вышла вперед благодаря голу Дениса Черышева. Ещё до перерыва, на 41-й минуте, турки сравняли счёт. Гол в активе Сердара Азиза.

Победный для сборной России мяч на 49-й минуте забил Артём Дзюба.

Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова в Лиге наций станет Швеция. Матч состоится 11 октября.

10 сентября сборная России проведёт контрольный матч с Чехией. Игра состоится в Ростове-на-Дону.

RT вёл онлайн-трансляцию матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить