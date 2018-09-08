Лунёв: очень приятно начинать выступление в Лиге наций с победы

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Голкипер сборной России по футболу Андрей Лунёв прокомментировал игру команды в матче Лиги наций с Турцией, который завершился победу отечественной дружины со счётом 2:1.
Лунёв: очень приятно начинать выступление в Лиге наций с победы
  • Reuters

«Мы очень рады, что выиграли в первом матче. Очень довольны результатом, потому что приятно начать турнир с победы», — цитирует вратаря ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

Также Лунёв поблагодарил болельщиков российской сборной за оказанную поддержку.

«Ребята молодцы, мы работали и старались для них», — добавил он.

Ранее нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба оценил игру Лунёва в матче Лиги наций с Турцией.

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