Дзюба об игре Лунёва в матче Лиги наций с Турцией: у нас стена на воротах, поэтому мы спокойны
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«Непростой матч. В целом очень рады, что победили. Спасибо всем болельщикам, которые болели за нас и приехали сюда. Очень приятно. Самое главное — победили. Всем удачи», — цитирует форварда официальная страница сборной России в социальной сети Twitter.
Также Дзюба отметил действия голкипера российской команды Андрея Лунёва.
«У нас стена на воротах, поэтому мы спокойны», — добавил он.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов описал стиль игры команды.