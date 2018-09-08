Дзюба об игре Лунёва в матче Лиги наций с Турцией: у нас стена на воротах, поэтому мы спокойны

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Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал победу команды над Турцией со счётом 2:1 в матче Лиги наций.
Дзюба об игре Лунёва в матче Лиги наций с Турцией: у нас стена на воротах, поэтому мы спокойны
  • Reuters

«Непростой матч. В целом очень рады, что победили. Спасибо всем болельщикам, которые болели за нас и приехали сюда. Очень приятно. Самое главное — победили. Всем удачи», — цитирует форварда официальная страница сборной России в социальной сети Twitter.

Также Дзюба отметил действия голкипера российской команды Андрея Лунёва.

«У нас стена на воротах, поэтому мы спокойны», — добавил он.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов описал стиль игры команды.

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