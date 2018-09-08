Эксперт назвал Дзюбу настоящим лидером и вожаком сборной России по футболу

Известный советский футболист Анзор Кавазашвили отметил игру нападающего сборной России Артёма Дзюбы в матче Лиги наций с Турцией, который завершился победой отечественной дружины со счётом 2:1.

«Не могу не отметить Дзюбу, он является настоящим лидером и вожаком команды. Уверен, когда в полузащите и защите появятся футболисты такого же уровня, сборная начнёт играть ещё лучше», — цитирует эксперта ТАСС.

По словам Кавазашвили, в матче с Турцией российские футболисты в целом оставили положительное впечатление.

«Когда играешь за рубежом и соперник оказывает определённое давление, сразу становится видно, кто что из себя представляет. Да, во втором тайме игра местами была неидеальна, контроль мяча моментами отсутствовал, но было заметно старание. Я уверен, что в ближайшем будущем всё наладится», — добавил он.

Ранее сообщалось, что мяч Дзюбы принёс сборной России победу над Турцией в Лиге наций.