Джикия: ЧМ-2018 уже закончился, сборная России сосредоточена на Лиге наций

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия прокомментировал победу команды над Турцией со счётом 2:1 в матче Лиги наций.

«Начали новый турнир с победы над хорошей и крепкой командой. Что самое главное — выиграли, у всех хорошее настроение, готовимся к контрольной игре. Всё идет своим чередом», — цитирует футболиста ТАСС.

По словам Джикии, после успешного выступления на домашнем чемпионате мира 2018 года все футболисты сборной России чувствуют себя достаточно уверенно в ответственных поединках.

«Чемпионат мира уже закончился, нужно двигаться дальше. Началась Лига наций, все сосредоточены на этом турнире», — добавил он.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что ЧМ-2018 придал его подопечным уверенность в своих силах.