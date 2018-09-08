Свободный агент из Лондона: Джон Терри может пополнить состав «Спартака»

Бывший капитан сборной Англии и «Челси» Джон Терри может пополнить состав московского «Спартака» на правах свободного агента. По данным СМИ, 37-летний победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы подпишет с российским клубом контракт на один год и заработает за сезон €2 млн. RT рассказывает о плюсах и минусах одного из самых интригующих трансферов в истории РПЛ.

Контракт на год и зарплата в два миллиона

Первые слухи о возможном появлении Терри в «Спартаке» появились ещё на прошлой неделе — сразу после травмы Самуэля Жиго. 8 сентября стало понятно, что Терри действительно может оказаться в «Спартаке». Находящийся в статусе свободного агента футболист опубликовал в социальных сетях фото с медосмотра. В СМИ тут же сообщили, что процедуру англичанин проходил именно для красно-белых.

А чуть позже Джона сфотографировали на выходе из клиники в компании с известным агентом Марко Трабукки, который дружит с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

По информации The Sun, Терри подпишет контракт с российским клубом сроком на год с опцией продления на один сезон и будет получать €2 млн.

Сам футболист предыдущий сезон провёл в «Астон Вилле», которая выступала во втором по силе английском дивизионе. Несмотря на солидный возраст, 37-летний защитник принял участие в 35 матчах Чемпионшипа и практически всегда играл от первой до последней минуты.

Однако летом клуб не стал продлевать соглашение с Терри. В СМИ писали, что стороны не договорились об условиях, хотя до последнего момента ходили слухи о возможной пролонгации контракта. Кроме того, СМИ сообщали об интересе к Джону со стороны «Манчестер Юнайтед».

Победитель Лиги чемпионов

Появление футболиста уровня Терри в чемпионате России — безусловный плюс для турнира. Обладатель кубков Лиги чемпионов и Лиги Европы, пятикратный чемпион Англии — футболисты с таким набором трофеев в отечественную лигу приезжают нечасто. Его переход скажется на популярности РПЛ как во всём мире, так и непосредственно в Англии.

Играя за «Челси», Терри был одним из сильнейших защитников мира. Цвета клуба он защищал на протяжении 22 лет. В 15 он перешёл в академию лондонцев из «Вест Хэма» и впоследствии дорос до капитанской повязки. Лишь в 2017-м Джон покинул команду.

Кроме того, Терри был одним из лидеров сборной Англии. За национальную команду он провёл 78 матчей, в которых забил шесть мячей. Причём капитанскую повязку футболист носил и там, но дважды лишался её: в 2010-м и 2012-м. В результате сборную решил покинуть главный тренер Фабио Капелло, который остался недоволен тем, что во второй раз ему навязали решение о лишении Терри повязки.

В настоящее время опытный Терри, несмотря на возраст, может быть полезен «Спартаку». После травм Жиго и Ильи Кутепова центральный защитник красно-белым стал просто необходим, причём из-за закрытия трансферного окна клуб имел право подписать только свободного агента.

«Сейчас я полон сил»

На первый взгляд в появлении Терри в «Спартаке» видятся одни плюсы, но есть и минусы. В 37 лет футболисту будет не так просто выдержать целый сезон на высоком уровне в одном из самых сильных первенств Европы. При этом последний год Терри провёл не в элитной английской лиге.

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Правда, сам футболист заверяет, что находится в отличном состоянии.

«Сейчас нахожусь в лучшей форме за последние восемь — десять лет моей карьеры. Я замечательно провёл лето, впервые за 20 лет у меня появилась возможность отдохнуть с семьёй. В прошлом году я постоянно отсутствовал, потому что отдавал всего себя «Астон Вилле», но сейчас я полон сил», — приводит слова защитника Daily Mail.

Появление Терри в «Спартаке» ставит под вопрос будущее Кутепова. После чемпионата мира Илья не играл, затем получил травму и выбыл на два месяца. По возвращении в строй ему будет крайне непросто обеспечить себе место в основе. Возможно, он будет вынужден уйти в другую команду за игровой практикой.

Не исключено, что своего места в основе лишится и Джикия. Так, в матче с «Зенитом» Каррера оставил Георгия в запасе и предпочёл ему опытного Сальваторе Боккетти. Есть вероятность, что итальянский тренер сделает ставку на опыт мастеровитых легионеров, а перспективные защитники российской сборной будут наблюдать за их игрой со скамейки запасных.