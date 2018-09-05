СМИ: «Манчестер Юнайтед» может приобрести Джона Терри

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Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри может стать игроком «Манчестер Юнайтед».
СМИ: «Манчестер Юнайтед» может приобрести Джона Терри
  • © Global Look Press

Об этом сообщает talkSPORT.

По информации издания, в услугах игрока лично заинтересован португальский наставник манкунианцев Жозе Моуринью, под руководством которого Терри играл за «Челси».

В составе клуба из Лондона Терри провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской Премьер-лиги (АПЛ) и выигрывал Лигу чемпионов.

На данный момент футболист является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Джон Терри может стать футболистом «Спартака».

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