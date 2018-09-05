СМИ: «Манчестер Юнайтед» может приобрести Джона Терри
- © Global Look Press
Об этом сообщает talkSPORT.
По информации издания, в услугах игрока лично заинтересован португальский наставник манкунианцев Жозе Моуринью, под руководством которого Терри играл за «Челси».
В составе клуба из Лондона Терри провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской Премьер-лиги (АПЛ) и выигрывал Лигу чемпионов.
На данный момент футболист является свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Джон Терри может стать футболистом «Спартака».