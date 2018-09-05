СМИ: Джон Терри может стать футболистом «Спартака»
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Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на русскоязычный сайт болельщиков «Челси».
На Терри также претендует португальский «Спортинг», который может сделать предложение 37-летнему футболисту раньше российского клуба. После завершения контракта с клубом «Астон Вилла» англичанин находится в статусе свободного агента.
Если Терри выберет «Спартак», то его зарплата, по версии СМИ, составит €2 млн.
Ранее президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, кем заменит травмированных центральных защитников Илью Кутепова и Самуэля Жиго.