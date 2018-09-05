СМИ: Джон Терри может стать футболистом «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
СМИ: Джон Терри может стать футболистом «Спартака»
  • © Nick Potts/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на русскоязычный сайт болельщиков «Челси».

На Терри также претендует португальский «Спортинг», который может сделать предложение 37-летнему футболисту раньше российского клуба. После завершения контракта с клубом «Астон Вилла» англичанин находится в статусе свободного агента.

Если Терри выберет «Спартак», то его зарплата, по версии СМИ, составит €2 млн.

Ранее президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, кем заменит травмированных центральных защитников Илью Кутепова и Самуэля Жиго.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить