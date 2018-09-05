СМИ: Джон Терри может стать футболистом «Спартака»

Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на русскоязычный сайт болельщиков «Челси».

На Терри также претендует португальский «Спортинг», который может сделать предложение 37-летнему футболисту раньше российского клуба. После завершения контракта с клубом «Астон Вилла» англичанин находится в статусе свободного агента.

Если Терри выберет «Спартак», то его зарплата, по версии СМИ, составит €2 млн.

Ранее президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, кем заменит травмированных центральных защитников Илью Кутепова и Самуэля Жиго.