Федун рассказал, кем заменит травмированных центральных защитников «Спартака»

Президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, кем заменит травмированных центральных защитников Илью Кутепова и Самуэля Жиго.

«Если мы найдём достойную замену, то приобретём в качестве свободного агента. Однако в «Спартаке-2» есть достойная пара защитников — Илья Гапонов и Артём Мамин. Конечно, они не готовы сразу, но ничем не превосходящий их по показателям Никита Чернов уже играет в основном составе ЦСКА», — заявил Федун журналистам.

Он также отметил, что система подготовки молодёжи в «Спартаке» работает верно.

Ранее полузащитник и капитан красно-белых Глушаков назвал травму Жиго огромной потерей для «Спартака».