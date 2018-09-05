Федун рассказал, кем заменит травмированных центральных защитников «Спартака»

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Президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, кем заменит травмированных центральных защитников Илью Кутепова и Самуэля Жиго.
Федун рассказал, кем заменит травмированных центральных защитников «Спартака»
  • РИА Новости

«Если мы найдём достойную замену, то приобретём в качестве свободного агента. Однако в «Спартаке-2» есть достойная пара защитников — Илья Гапонов и Артём Мамин. Конечно, они не готовы сразу, но ничем не превосходящий их по показателям Никита Чернов уже играет в основном составе ЦСКА», — заявил Федун журналистам.

Он также отметил, что система подготовки молодёжи в «Спартаке» работает верно.

Ранее полузащитник и капитан красно-белых Глушаков назвал травму Жиго огромной потерей для «Спартака».

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