Глушаков назвал травму Жиго огромной потерей для «Спартака»
- РИА Новости
«Жиго — настоящая мощь в обороне. Это огромная потеря для команды. Дружище, мы с тобой. Искренне верю, что ты вернёшься ещё сильнее. Во втором круге на тебя рассчитываем», — написал Глушаков в своём Instagram.
Жиго получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче с «Зенитом», и ему предстоит перенести операцию.
Ранее бывший врач сборной России назвал ориентировочный срок восстановления Жиго после травмы.