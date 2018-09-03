Глушаков назвал травму Жиго огромной потерей для «Спартака»

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение о травме своего одноклубника, французского хавбека Самуэля Жиго, получившего разрыв крестообразных связок колена в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Жиго — настоящая мощь в обороне. Это огромная потеря для команды. Дружище, мы с тобой. Искренне верю, что ты вернёшься ещё сильнее. Во втором круге на тебя рассчитываем», — написал Глушаков в своём Instagram.

Жиго получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче с «Зенитом», и ему предстоит перенести операцию.

Ранее бывший врач сборной России назвал ориентировочный срок восстановления Жиго после травмы.