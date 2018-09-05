Футболист «Спартака» Жиго прооперирован в Риме

Французский защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго перенёс операцию в римской клинике «Вилла Стюарт» и теперь пропустит около шести месяцев.

«Профессор Пьер-Паоло Мариани сделал нашему футболисту пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска. Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев», — цитирует руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова официальный сайт московского клуба.

Игрок получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:0).

В текущем сезоне Жиго принял участие в шести матчах чемпионата России и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Джон Терри может стать футболистом «Спартака».