«Нет никаких опасений»: в России назвали беспочвенными обвинения в употреблении допинга в адрес Черышева

Всемирное антидопинговое агентство открыло дело в отношении российского полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, которому вменяется употребление запрещённого вещества — гормона роста. Как отметили в Российском футбольном союзе, причиной подозрений стала неверная интерпретация слов отца спортсмена журналистом одного из изданий. В РФС и Минспорта уверены, что расследование завершится быстро и не приведёт к дисквалификации футболиста.

Чемпионат мира по футболу в России стал звёздным часом Дениса Черышева. Полузащитник, на тот момент защищавший цвета испанского «Вильярреала», стал лучшим бомбардиром национальной команды, отметившись четырьмя забитыми мячами. При этом самый запоминающий из них пришёлся на четвертьфинальный поединок с Хорватией. Тогда хавбек получил мяч в 25 метрах от ворот и мощнейшим ударом послал его точно в девятку мимо голкипера соперника Даниэля Субашича.

Впечатляющее выступление помогло ему получить приглашение в «Валенсию», а также статус одного из лидеров сборной своей страны.

Однако в сентябре появилась информация, которая повергла в шок российских болельщиков. Английское издание The Telegraph сообщило, что в отношении Черышева проводится расследование по вопросу употребления запрещённых препаратов. Позднее эту информацию подтвердили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Это дело в настоящее время рассматривается испанским антидопинговым агентством. Они сообщат WADA о результатах расследования», — заявила «Спорт-Экспрессу» пресс-атташе агентства Мэгги Дюран.

Как выяснилось, причиной подозрений в адрес футболиста стало интервью его отца Дмитрий Черышева изданию «Спорт уик-энд», датированное июлем 2017 года. Его попросили рассказать о причинах нерегулярного выступления его сына в «Вильярреале», а в ответ он якобы признался, что во время восстановления от травмы Денису вводили запрещённый препарат — гормон роста.

«Это делали для того, чтобы Денис быстрее восстановился, но мышца не регенерировалась — она была слабенькая. Ни в коем случае нельзя было торопиться. Как только он начал тренироваться в полную силу, у него эта травма опять дала о себе знать. То есть случился рецидив», — говорится в интервью.

На деле оказалось, что журналист издания неверно интерпретировал слова Черышева — старшего. Как сообщили в Российском футбольном союзе (РФС), под гормоном роста он имел ввиду PRP-терапию, которая является абсолютно законным методом при восстановлении от подобных повреждений.

«Речь идёт о рассказе про лечение футболиста клубными врачами «Вильрреала» богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия. — RT), которая не относится к запрещённым субстанциям. Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал её «лечением с использованием гормонов роста», что в корне искажает суть сказанного», — заявили в РФС.

Также в организации отметили, что информация о ходе лечения Черышева была проверена медицинским комитетом РФС, в ходе которого не было выявлено никаких возможных нарушений антидопингового законодательства.

«Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было», — говорится в сообщении.

Позднее инцидент прокомментировали и в самом издании. По словам его сотрудников, причиной оплошности стали отсутствие знаний в сфере спортивной медицины и ошибка корректора.

Российский футболист Денис Черышев

globallookpress.com

«Дело в том, что в разговоре Черышева — старшего с корреспондентом нашей газеты (оба собеседника не являются врачами и не могли предположить, что их слова будут иметь столь детективное продолжение) речь шла то о факторе роста, то его называли гормоном. Если вы не врач и не специалист по спортивной медицине, то вы не обнаружите большой разницы. Поэтому корректор нашей газеты, чтобы избежать путаницы, оставила в тексте только слово «гормон», — отмечается на странице «Спорт уик-энда».

Однако этой ошибки оказалось достаточно, чтобы год спустя британские СМИ использовали эту информацию и спровоцировали проведение расследования в отношении российского футболиста. При этом сам спортсмен также категорически опроверг все обвинения в употреблении запрещённых веществ.

«Мне нечего сказать. Оставляю это в руках докторов, которые всё сделали правильно. Вопросы надо задавать им. Могу сказать, что всё было честно и хорошо. Никаких проблем не будет. В клубе все поддерживают. Я не виноват, если это ошибка журналиста. Просто делаю своё дело, играю. Конечно, неприятно, когда такое говорят обо мне, но я не могу это контролировать», — цитирует Черышева «Чемпионат».

По словам отца спортсмена, сложившаяся ситуация не станет причиной серьёзных последствий для Дениса Черышева.

«Все анализы правильные. Тогда он нормально восстанавливался от травмы, все инъекции были согласованы. «Вильярреал» — серьёзный клуб, который постоянно выступает в еврокубках. Сейчас соберут все данные о том, что происходило с Денисом во время его реабилитационного периода, и передадут их в национальное антидопинговое агентство Испании», — заявил Дмитрий Черышев.

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В данное дело включилось и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Как сообщила заместитель генерального директора Маргарита Пахноцкая, в организации получили все объяснения от Черышевых и связались со своими испанскими коллегами.

«В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом документы отправлены в испанское антидопинговое агентство. РУСАДА не может открывать дело о возможном нарушении, это находится не в нашей юрисдикции», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

В РФС также считают, что выдвинутые обвинения не приведут к дисквалификации российского футболиста. Так, исполняющий обязанности президента организации Александр Алаев признался, что у него по данному поводу «нет никаких опасений».

«Мы эту историю уже не один раз обсуждали, поднимали все материалы. Абсолютно уверены, что никаких проблем не будет. Честно говоря, уже хочется закрыть эту тему», — признался функционер.

Схожего мнения придерживается и министр спорта России Павел Колобков, который назвал глупостью подозрения в адрес Черышева.

«Вообще, мне кажется, что вся история не стоит даже обсуждения. Я думаю, что никаких проблем нет, и уверен, что все разберутся. Скоро эта тема вообще закончится», — сказал Колобков.