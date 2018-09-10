В WADA подтвердили, что в Испании ведётся расследование в отношении Черышева
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«Этим делом в данный момент занимается испанское антидопинговое агентство, которое проинформирует WADA о результатах», — приводит «Чемпионат» слова представителя пресс-службы WADA.
8 сентября появилась информация, что испанские допинг-офицеры проводят расследование по делу Черышева.
Позже в РУСАДА сообщили, что передали в испанское антидопинговое агентство все полученные по делу Черышева материалы.
Ранее отец Черышева назвал ошибкой и бредом информацию о допинговом расследовании в отношении сына.