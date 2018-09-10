В WADA подтвердили, что в Испании ведётся расследование в отношении Черышева

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило информацию о том, что испанское антидопинговое агентство ведёт расследование в отношении полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева.

«Этим делом в данный момент занимается испанское антидопинговое агентство, которое проинформирует WADA о результатах», — приводит «Чемпионат» слова представителя пресс-службы WADA.

8 сентября появилась информация, что испанские допинг-офицеры проводят расследование по делу Черышева.

Позже в РУСАДА сообщили, что передали в испанское антидопинговое агентство все полученные по делу Черышева материалы.

Ранее отец Черышева назвал ошибкой и бредом информацию о допинговом расследовании в отношении сына.