СМИ: Испанские допинг-офицеры проводят расследование по делу Черышева
- Reuters
Испанские допинг-офицеры приняли во внимание слова отца футболиста, Дмитрия Черышева, который заявил, что в 2017 году в «Вильярреале» его сыну якобы «вводили гормон роста», сообщает The Telegraph.
Сам футболист и Российский футбольный союз (РФС) опровергают информацию, утверждая, что слова Черышева-старшего были неверно интерпретированы.
Ранее РФС опубликовал официальное заявление относительно обвинений иностранных СМИ в нарушении антидопинговых правил полузащитником сборной России Денисом Черышевым.