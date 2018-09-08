СМИ: Испанские допинг-офицеры проводят расследование по делу Черышева

Испанское агентство по охране здоровья в спорте (AEPSAD) совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) проводит расследование по делу полузащитника сборной России и испанской «Валенсии» Дениса Черышева.

Испанские допинг-офицеры приняли во внимание слова отца футболиста, Дмитрия Черышева, который заявил, что в 2017 году в «Вильярреале» его сыну якобы «вводили гормон роста», сообщает The Telegraph.

Сам футболист и Российский футбольный союз (РФС) опровергают информацию, утверждая, что слова Черышева-старшего были неверно интерпретированы.

Ранее РФС опубликовал официальное заявление относительно обвинений иностранных СМИ в нарушении антидопинговых правил полузащитником сборной России Денисом Черышевым.