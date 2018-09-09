РУСАДА передало в испанское антидопинговое агентство все полученные по делу Черышева материалы

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило все документы, которые касаются возможного нарушения антидопинговых правил полузащитником сборной России по футболу и «Валенсии» Денисом Черышевым, в Национальное антидопинговое агентство Испании и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РУСАДА передало в испанское антидопинговое агентство все полученные по делу Черышева материалы
  • Reuters

«Мы получили все объяснения от самого игрока и его отца. Как они считают, произошла ошибка. Отец оговорился, а журналисты написали не то, что было на самом деле. Издание «Спорт уик-энд», в свою очередь, нам аудиозапись разговора не предоставило», — приводит ТАСС слова заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой.

8 сентября появилась информация, что испанские допинг-офицеры проводят расследование по делу Черышева.

Ранее Российский футбольный союз опубликовал официальное заявление относительно обвинений иностранных СМИ в нарушении антидопинговых правил Черышевым.

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