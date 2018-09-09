Отец Черышева назвал ошибкой и бредом информацию о допинговом расследовании в отношении сына
- Reuters
«Не понимаю вообще, зачем эта тема сейчас муссируется. Если какой-то идиот продолжает полемику против России, то что можно сделать? Что вы хотите услышать? Это всё ошибка и бред. Англичане ковыряются против России. Даже не хочу это дальше развивать», — приводит слова Черышева-старшего «Чемпионат».
8 сентября появилась информация, что испанские допинг-офицеры проводят расследование по делу Черышева.
Ранее Российский футбольный союз опубликовал официальное заявление относительно обвинений иностранных СМИ в нарушении антидопинговых правил Черышевым.