Отец Черышева назвал ошибкой и бредом информацию о допинговом расследовании в отношении сына

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Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, прокомментировал сообщения СМИ о расследовании в отношении его сына по поводу возможного нарушения антидопинговых правил.
Отец Черышева назвал ошибкой и бредом информацию о допинговом расследовании в отношении сына
  • Reuters

«Не понимаю вообще, зачем эта тема сейчас муссируется. Если какой-то идиот продолжает полемику против России, то что можно сделать? Что вы хотите услышать? Это всё ошибка и бред. Англичане ковыряются против России. Даже не хочу это дальше развивать», — приводит слова Черышева-старшего «Чемпионат».

8 сентября появилась информация, что испанские допинг-офицеры проводят расследование по делу Черышева.

Ранее Российский футбольный союз опубликовал официальное заявление относительно обвинений иностранных СМИ в нарушении антидопинговых правил Черышевым.

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