Поражение Италии, ответный удар Турции, непобедимая Андорра: итоги пятого дня Лиги наций

В Лиге наций завершился пятый игровой день. Португалия без Криштиану Роналду нанесла поражение Италии, а Турция на выезде одержала волевую победу над Швецией, уступая ей по ходу встречи со счётом 0:2. Исторических успехов добились Андорра и Косово — пиренейцы второй раз подряд сыграли вничью, а балканцы впервые выиграли в официальном матче.

Провал Манчини

В единственном матче дивизиона A встречались сборные Португалии и Италии. Чемпионы Европы только дебютировали в Лиге наций, а подопечные Роберто Манчини уже успели сыграть вничью с Польшей, из-за чего новый главный тренер итальянцев попал под огонь критики.

Португальцы сходу включились в игру и создали в первом тайме множество опасных моментов. Даже в отсутствие Криштиану Роналду они показывали мощный футбол. Выделить какого-то одного игрока, который доставлял много хлопот Джанлуиджи Доннарумме, было сложно — вся атакующая линия участвовала в нападении.

До перерыва счёт остался неизменным, но сразу после него Брума подобрал мяч в центре поля и без особого труда добрался до чужой штрафной. Прострел поддержавшим темп партнёрам вышел неудачным, однако от ног итальянских защитников мяч отскочил Андре Силве. Нападающий тут же пробил в дальний угол ворот и оформил 14-й гол за сборную — для 22-летнего футболиста это серьёзный показатель.

В оставшееся время лучшим в составе Италии Доннарумма — он спас команду от разгрома. Манчини перепробовал нескольких нападающих, но никто так и не смог приблизиться к чужой штрафной. Италия потерпела поражение, и за последние 12 месяцев ей удалось обыграть только Саудовскую Аравию. Португальцы же продемонстрировали, что морально готовы к моменту, когда Роналду перестанет приезжать в сборную.

Реабилитация Турции

Сборная Турции не стала примерять на себя роль аутсайдера во второй группе дивизиона B, в котором выступает российская команда. Подопечные Мирчи Лучески провели второй матч в Лиге наций и добились сверхволевой победы над Швецией.

Скандинавы уже проигрывали в сентябре, но в товарищеском матче с Австрией. Им не хватало завершившего карьеру в сборной Олы Тойвонена и травмированных Эмиля Форсберга и Мартина Ольссона. Ко всем бедам добавилась простуда у капитана Андреаса Гранквиста, из-за которой он не вошёл в заявку на игру с турками.

Поначалу в команде Янне Андерссона царил порядок. Шведы вернулись к игре от обороны, которая довела их до четвертьфинала чемпионата мира. В матче с подопечными Луческу шведы долго терпели и на 33-й минуте ответили неожиданным забросом на Исаака Телина, который с двух попыток открыл счёт. Сразу после перерыва самостоятельно отличился Виктор Классон — игрок «Краснодара» организовал успешную атаку, стартовав с середины поля.

Турки разозлились и едва не сравняли счёт. Хакан Чалханоглу мгновенно ответил точным ударом в верхний угол ворот, а Дженк Тосун благодаря ошибке защитников должен был забивать второй мяч, однако не пробил как следует. После этого игра выровнялась, а шведы перестали отсиживаться в обороне и предприняли несколько попыток вернуть преимущество в два мяча.

Игроки сборной Турции продолжили надеяться на спасение матча и своего всё-таки добились. На 87-й минуте Эмре Акбаба пробил на исполнение, и шведскому вратарю Робину Ольсену вновь не удалось допрыгнуть до мяча. Полузащитник «Галатасарая» тут же оформил дубль, забив победный мяч затылком.

Конец чёрной серии Шотландии

Шотландия в трёх последних матчах терпела поражения, не успевая при этом ответить хотя бы одним забитым мячом. Венцом этой неудачной серии стал разгром со счётом 0:4, учинённый Бельгией.

Но это были товарищеские матчи, а в первой за год официальной игре британцам досталась более скромная Албания. У себя дома на «Хэмпден Парке» в Глазго шотландцы наконец-то порадовали болельщиков.

Первый тайм у хозяев поля ушёл на изучение соперника, а во втором счёт был открыт благодаря автоголу Берата Джимсити, по молодости выступавшего за швейцарские сборные. Закрепить преимущество шотландцам удалось благодаря красивому голу Стивена Нейсмита, пробившему головой с десяти метров от ворот. Подопечные Алекса Маклиша потеснили Албанию с первой строчки своей группы в дивизионе C.

Черногория обошла Сербию

В другой группе третьего по силе дивизиона Лиги наций состоялись два матча. Румыны встречались в Белграде с сербами, захватившими лидерство в четвёртой группе по итогам первого тура. В этом году сборная Румынии не потерпела ещё ни одного поражения, даже когда весной встречались с Чили и Швецией, так что сдаваться хозяевам поля она тоже не собиралась.

Сербия дважды выходила вперёд стараниями Александра Митровича, однако гостям удавалось сравнивать счёт, в том числе благодаря назначенному Владиславом Безбородовым пенальти. В итоге на табло стадиона «Партизан» была зафиксирована ничья — 2:2.

Лидером группы стала Черногория, которая впервые за свою недолгую футбольную историю встречалась с Литвой. Черногории наконец-то удалось одержать первую победу в 2018 году. Результат встречи определили голы Стефана Савича и Марко Янковича, которые были зафиксированы в первом тайме с разницей в две минуты.

Восстание карликов

До появления Лиги наций сборная Андорры одержала две победы и три раза сыграла вничью в официальных матчах за более чем 20-летнюю историю. Теперь карликовое государство провело два матча в дивизионе D, и в обоих избежало поражений. Сначала андоррцы сыграли нулевую ничью с Латвией, а теперь обменялись голами в домашней игре с Казахстаном. После 68-й минуты гости вели в счёте благодаря голу Юрия Логвиненко, но вскоре они остались в меньшинстве, и Жорди Алаез забил дебютный мяч за сборную Андорры. Теперь пиренейцы занимают второе место в своей группе, но уступают четыре очка Грузии и едва ли могут надеяться на повышение в классе.

Новый турнир окрылил и сборную Косова. Молодая команда частично признанного государства добилась первой официальной победы. После выездной ничьей с Азербайджаном балканцы дома обыграли Фарерские острова, которые в рейтинге ФИФА располагается выше на 51 строчку. Хозяева отличись дважды и сами при этом не пропустили. Теперь Косово возглавляет третью группу благодаря ничьей, зафиксированной в матче Мальты и Азербайджана. Островитяне встречались с редким для себя соперником, с которым имеют положительный баланс побед и поражений — в шести предыдущих матчах они побеждали три раза. Теперь же команды во второй раз разошлись миром.