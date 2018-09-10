Победа Франции над Нидерландами и успех Украины без зрителей: итоги четвёртого дня Лиги наций

В Лиге наций УЕФА завершился четвёртый игровой день. В центральном матче действующие чемпионы мира французы обыграли Нидерланды. Свои вторые победы в рамках турнира одержали Украина и Грузия, причём подопечные Андрея Шевченко проводили встречу без зрителей из-за поведения собственных болельщиков.

Тяжёлая победа Франции

Главным матчем дня стало противостояние Франции и Нидерландов в рамках группы 1 Лига А. «Оранжевые» намеревались взять у действующих чемпионов мира реванш за два поражения с общим счётом 0:5 в квалификации ЧМ-2018, на который голландцы в итоге не попали.

Несмотря на тяжёлую стартовую игру турнира с Германией (0:0), хозяева начали встречу активнее и быстро открыли счёт. Не обошлось без грубой ошибки экс-полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Футболист головой скинул мяч полузащитнику соперников Блезу Матюиди, а тот, в свою очередь, выполнил результативный прострел на Киллиана Мбаппе.

Открыв счёт, французы продолжили спокойно контролировать ход игры.И лишь после перерыва голландцы заиграли активнее. На 67-й минуте это привело к ответному голу Райана Бабеля. Воодушевлённые подопечные Рональда Кумана помчались вперёд за победой.

Однако это стало главной ошибкой гостей. Французы воспользовались пространством на чужой половине поля, а Дидье Дешам угадал с заменой. Вступивший в игру Бенжамен Менди вскоре совершил проход по флангу и выполнил кросс в направлении Оливье Жиру. Опытному форварду оставалось лишь оторваться от защитника и замкнуть передачу.

Успех Украины без зрителей

Между тем сборная Украины сделала ещё один шаг к тому, чтобы попасть в Лигу А. В первом матче турнира соседи на последних минутах на выезде вырвали победу над Чехией, а в следующей игре дожали Словакию.

Судьбу встречи решил пенальти, назначенный главным судьёй за фол на Викторе Цыганкове. При этом 20-летний полузащитник киевского «Динамо» появился на поле лишь за несколько минут до этого. Передачу в штрафную ему отдал Александр Зинченко, который также вышел на замену.

Голкипер словаков Мартин Дубравка был близок к тому, чтобы отразить удар Андрея Ярмоленко с «точки». Вратарь угадал направление полёта мяча и даже достал его рукой, но удар получился слишком сильным, и снаряд всё же оказался в сетке.

В итоге набрать три очка хозяевам не помешали даже пустые трибуны «Арены Львов». Такие санкции УЕФА наложил на украинцев за баннер с кельтским крестом, вывешенный на матче с Испанией. Ранее, 2016 году, украинцы были вынуждены были провести домашнюю игру отборочного цикла чемпионата мира-2018 с Исландией без зрителей из-за расистских выходок собственных фанатов.

Не факт, что зрители смогут посетить следующие домашние матчи Украины, поскольку в Чехии болельщики команды устроили беспорядки на стадионе и драку с полицией.

Reuters

Резвый старт Грузии

Отлично началась Лига наций и для сборной Грузии. В первом туре команда на выезде одержала непростую победу над Казахстаном, а во втором с минимальным счётом одолела Латвию, несколько дней назад неожиданно поделившую очки с Андоррой.

Хозяева весь матч владели серьёзным преимуществом, но победу, как и украинцы, смогли вырвать лишь ближе к концовке благодаря одиннадцатиметровому. Пенальти реализовал футболист «Краснодара» Торнике Окриашвили.

В следующем матче турнира Грузия 13 октября примет Андорру.

Неудача Армении

А вот выступающие в группе 4 лиги D армяне после победы над Лихтенштейном уступили Македонии в Скопье. Подопечные Вардана Минасяна провели слабый матч и пропустили два безответных мяча. Главный тренер по сравнению с предыдущей игрой сделал сразу четыре замены в стартовом составе, но это не помогло команде

Хозяева открыли счёт уже на 13-й минуте, реализовав пенальти. А за полчаса до окончания игры преимущество македонцев удвоил Горан Пандев.

Армяне во втором тайме имели несколько опасных моментов, но не реализовали их. После перерыва Минасян бросил в бой сразу трёх игроков, знакомых российским болельщикам по игре в чемпионате РФ: Маркоса Пиззелли, Араза Озбилиза и Артура Саркисова. Однако отличиться хотя бы раз гостям так и не удалось. Македонцы же с шестью очками возглавили группу 4.

Победа Дании после скандала

Для датских болельщиков осенние месяцы получились крайне неприятными. После чемпионата мира в местном футболе неожиданно разгорелся серьёзный скандал. Лидеры сборной потребовали у федерации пересмотра имиджевых прав игроков.

Также по теме Успех Испании на «Уэмбли», поражение Исландии со счётом 0:6, разгромная победа Белоруссии: итоги третьего дня Лиги наций В Лиге наций УЕФА завершился третий игровой день. Испания на выезде обыграла Англию со счётом 2:1. Матч команд дивизиона A был омрачён...

Противостояние оказалось настолько серьёзным, что основой состав национальной команды отказался выходить на поле в товарищеском матче со Словакией, который состоялся несколько дней назад.

Оге Харейде пришлось везти на контрольную встречу мини-футболистов, а также любителей, среди которых, например, известный в Дании видеоблогер. В итоге экспериментальная команда оказалась разгромлена — 0:3.

Существовала вероятность, что сильнейшие футболисты не вернутся в строй и перед официальной игрой с Уэльсом, но игроки отложили конфликт с федерацией.

В итоге скандал не отразился на настроении команды, и «Алая гвардия» обыграла валлийцев во главе с Гаретом Бэйлом. Полузащитнику «Реала» отличиться не удалось. А вот главная звезда датчан Кристиан Эриксен, напротив, оформил дубль.