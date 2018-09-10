Победа Франции над Нидерландами и успех Украины без зрителей: итоги четвёртого дня Лиги наций
- Reuters
Тяжёлая победа Франции
Главным матчем дня стало противостояние Франции и Нидерландов в рамках группы 1 Лига А. «Оранжевые» намеревались взять у действующих чемпионов мира реванш за два поражения с общим счётом 0:5 в квалификации ЧМ-2018, на который голландцы в итоге не попали.
Несмотря на тяжёлую стартовую игру турнира с Германией (0:0), хозяева начали встречу активнее и быстро открыли счёт. Не обошлось без грубой ошибки экс-полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Футболист головой скинул мяч полузащитнику соперников Блезу Матюиди, а тот, в свою очередь, выполнил результативный прострел на Киллиана Мбаппе.
Открыв счёт, французы продолжили спокойно контролировать ход игры.И лишь после перерыва голландцы заиграли активнее. На 67-й минуте это привело к ответному голу Райана Бабеля. Воодушевлённые подопечные Рональда Кумана помчались вперёд за победой.
Однако это стало главной ошибкой гостей. Французы воспользовались пространством на чужой половине поля, а Дидье Дешам угадал с заменой. Вступивший в игру Бенжамен Менди вскоре совершил проход по флангу и выполнил кросс в направлении Оливье Жиру. Опытному форварду оставалось лишь оторваться от защитника и замкнуть передачу.
Успех Украины без зрителей
Между тем сборная Украины сделала ещё один шаг к тому, чтобы попасть в Лигу А. В первом матче турнира соседи на последних минутах на выезде вырвали победу над Чехией, а в следующей игре дожали Словакию.
Судьбу встречи решил пенальти, назначенный главным судьёй за фол на Викторе Цыганкове. При этом 20-летний полузащитник киевского «Динамо» появился на поле лишь за несколько минут до этого. Передачу в штрафную ему отдал Александр Зинченко, который также вышел на замену.
Голкипер словаков Мартин Дубравка был близок к тому, чтобы отразить удар Андрея Ярмоленко с «точки». Вратарь угадал направление полёта мяча и даже достал его рукой, но удар получился слишком сильным, и снаряд всё же оказался в сетке.
В итоге набрать три очка хозяевам не помешали даже пустые трибуны «Арены Львов». Такие санкции УЕФА наложил на украинцев за баннер с кельтским крестом, вывешенный на матче с Испанией. Ранее, 2016 году, украинцы были вынуждены были провести домашнюю игру отборочного цикла чемпионата мира-2018 с Исландией без зрителей из-за расистских выходок собственных фанатов.
Не факт, что зрители смогут посетить следующие домашние матчи Украины, поскольку в Чехии болельщики команды устроили беспорядки на стадионе и драку с полицией.
- Reuters
Резвый старт Грузии
Отлично началась Лига наций и для сборной Грузии. В первом туре команда на выезде одержала непростую победу над Казахстаном, а во втором с минимальным счётом одолела Латвию, несколько дней назад неожиданно поделившую очки с Андоррой.
Хозяева весь матч владели серьёзным преимуществом, но победу, как и украинцы, смогли вырвать лишь ближе к концовке благодаря одиннадцатиметровому. Пенальти реализовал футболист «Краснодара» Торнике Окриашвили.
В следующем матче турнира Грузия 13 октября примет Андорру.
Неудача Армении
А вот выступающие в группе 4 лиги D армяне после победы над Лихтенштейном уступили Македонии в Скопье. Подопечные Вардана Минасяна провели слабый матч и пропустили два безответных мяча. Главный тренер по сравнению с предыдущей игрой сделал сразу четыре замены в стартовом составе, но это не помогло команде
Хозяева открыли счёт уже на 13-й минуте, реализовав пенальти. А за полчаса до окончания игры преимущество македонцев удвоил Горан Пандев.
Армяне во втором тайме имели несколько опасных моментов, но не реализовали их. После перерыва Минасян бросил в бой сразу трёх игроков, знакомых российским болельщикам по игре в чемпионате РФ: Маркоса Пиззелли, Араза Озбилиза и Артура Саркисова. Однако отличиться хотя бы раз гостям так и не удалось. Македонцы же с шестью очками возглавили группу 4.
Победа Дании после скандала
Для датских болельщиков осенние месяцы получились крайне неприятными. После чемпионата мира в местном футболе неожиданно разгорелся серьёзный скандал. Лидеры сборной потребовали у федерации пересмотра имиджевых прав игроков.
Противостояние оказалось настолько серьёзным, что основой состав национальной команды отказался выходить на поле в товарищеском матче со Словакией, который состоялся несколько дней назад.
Оге Харейде пришлось везти на контрольную встречу мини-футболистов, а также любителей, среди которых, например, известный в Дании видеоблогер. В итоге экспериментальная команда оказалась разгромлена — 0:3.
Существовала вероятность, что сильнейшие футболисты не вернутся в строй и перед официальной игрой с Уэльсом, но игроки отложили конфликт с федерацией.
В итоге скандал не отразился на настроении команды, и «Алая гвардия» обыграла валлийцев во главе с Гаретом Бэйлом. Полузащитнику «Реала» отличиться не удалось. А вот главная звезда датчан Кристиан Эриксен, напротив, оформил дубль.
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