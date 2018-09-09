Успех Испании на «Уэмбли», поражение Исландии со счётом 0:6, разгромная победа Белоруссии: итоги третьего дня Лиги наций

В Лиге наций УЕФА завершился третий игровой день. Испания на выезде обыграла Англию со счётом 2:1. Матч команд дивизиона A был омрачён страшной травмой Люка Шоу. В других встречах было зафиксировано три победы с разгромным счётом: Швейцария забила шесть безответных мячей Исландии, Белоруссия обыграла Сан-Марино со счётом 5:0 на новом стадионе, а Люксембург разгромил Молдавию.

Реабилитация Испании

Главный матч игрового дня проходил в Лондоне на «Уэмбли». Сборная Англии принимала Испанию. Одна команда, воодушевлённая выступлением на недавнем чемпионате мира по футболу, встречалась с другой, которая хочет поскорее забыть тот мундиаль.

Перед стартовым свистком публика на стадионе воздала почести Гарри Кейну. Он получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир первенства планеты. В последних 13 матчах за национальную команду он отличался 14 раз.

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Первый мяч в ворота Давида де Хеа влетел от ноги Маркуса Рашфорда. 20-летний нападающий одним касанием направил снаряд точно в цель. Но уже через две минуты таким же образом отличился Сауль — поразить владения Джордана Пикфорда ему помог пас от Родриго.

До перерыва должна была состояться ещё одна серия ответных голов. Родриго теперь уже сам, никем не опекаемый при розыгрыше штрафного, удачно подставил ногу под мяч. Англичане вскоре получили право на угловой, и Рашфорд обязан был его завершать ударом в упор. Однако де Хеа чудом смог спасти ворота.

Второй тайм начался с крайне неприятно эпизода. Шоу столкнулся с Даниэлем Карвахалем и упал на газон, после чего несколько минут провёл без движения в окружении врачей. В результате его увезли с поля на каталке, а на замену вышел Дэнни Роуз. К счастью, ещё до конца матча стало известно, что Шоу пришёл в себя.

Травма защитника внесла коррективы в ход игры. Опасные моменты сошли на нет. Испанцам они и не были нужны, а англичанам требовалось что-то придумать, чтобы спасти положение. Однако у Гарета Саутгейта не было вариантов для усиления нападения с помощью замен. Уже в компенсированное время вместо Рашфорда на поле появился Дэнни Уэлбек, и он всё же смог послать мяч в ворота де Хеа, но перед этим он нарушил правила против вратаря. Испания одержала победу со счётом 2:1 и теперь будет готовиться ко встрече с вице-чемпионами мира из Хорватии.

Разгромленная Исландия

Чемпионат мира по футболу развеял иллюзии миллионов болельщиков по поводу сборной Исландии. Хотя эта команда сотворила чудо на Евро-2016 и пробилась затем на мундиаль, к настоящей элите европейского футбола её относить всё-таки нельзя. После неудачного выступления в России островитян ждал катастрофический дебют в Лиге наций.

Исландцы в гостях играли со сборной Швейцарии. Новый главный тренер скандинавов Эрик Хамрен включил в стартовый состав трёх игроков «Ростова» — защитников Сверрира Ингасона и Рагнара Сигурдссона, а также нападающего Бьорна Сигурдарсона. Ни один из них со своими обязанностями не справился. Сигурдарсон был заменён на 60-й минуте, не успев отличиться результативными действиями, а игроки обороны весь матч наблюдали с поля за тем, как в их ворота без остановки залетали мячи.

Швейцарцы нанесли по воротам гостей шесть точных ударов. Начало разгрому положил бывший игрок ЦСКА Стивен Цубер. Не обошлось без гола главной звезды сборной Швейцарии — Шердана Шакири. Отметились забитыми мячами также Денис Закария, Харис Сеферович, Албиан Аети и Адмир Мехмеди. Исландцы за всю игру нанесли один удар в створ ворот, который не изменил итогового счёта — 6:0 в пользу хозяев поля. Следующим соперником островитян станет сборная Бельгии, и фактор родных стен должен им помочь избежать повторного унижения.

Ирландская неудача

Северная Ирландия, как и её южная соседка, начала выступление в дивизионе B с поражения. Впрочем, не с такого же крупного, какое было зафиксировано в первый день Лиги наций. Североирландцы принимали у себя дома Боснию и Герцеговину.

Хотя матч проходил под диктовку хозяев поля, балканцы реализовывали свои редкие моменты намного лучше. На 36-й минуте Эдин Джеко прострелил в чужую штрафную, и Харис Дулевич замкнул передачу. Прилетевший из Южной Кореи Элвис Сарич удвоил счёт после перерыва. Ирландцы нанесли восемь прицельных ударов по воротам боснийцев, но только Уиллу Григгу удалось отличиться на третьей компенсированной минуте матча.

Победа без Ерёменко

В августе главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва говорил, что будет рад видеть у себя в команде Романа Ерёменко, когда его дисквалификация закончится и ему удастся доказать, что он вернулся в форму. На первые матчи в Лиге наций полузащитник «Спартака» вызов не получил, но финны пока справляются и без опального футболиста.

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Финляндия на своём поле одержала победу над Венгрией. Для этого скандинавской команде хватило одного гола Теэму Пукки, который нападающий «Норвича» оформил после сольного прохода в самом дебюте встречи. Хотя венгры и считались фаворитами матча, доказать это они не успели и опустились на последнее место своей группы в дивизионе C.

В одной группе с финнами и венграми выступают Греция и Эстония. В их встрече тоже был зафиксирован всего один гол. Костас Фортунис отличился на 14-й минуте и помог грекам набрать три очка.

Успешное новоселье Белоруссии

Сборная Белоруссии наконец-то получила в своё распоряжение стадион «Динамо» в Минске, который шесть лет находился на реконструкции. Первым гостем на арене, вмещающей 41 тысячу зрителей, стала команда Сан-Марино — предпоследняя в рейтинге УЕФА, который использовался при жеребьёвке Лиги наций. Белорусы славно отметили новоселье и разгромили карликовое государство со счётом 5:0.

Дублем в составе подопечных Игоря Криушенко отметился Станислав Драгун, ставший лучшим на данный момент бомбардиром дивизиона D. Ещё по разу отличились Игорь Стасевич, Антон Сарока и Юрий Ковалёв. В матче принимал участие всего один представитель РПЛ — Александр Мартынович из «Краснодара» провёл на поле все 90 минут.

Сборной Белоруссии придётся бороться за повышение в классе с Люксембургом. Команда небольшого княжества тоже стартовала в Лиге наций с разгрома. Она обыграла Молдавию с чуть менее масштабным счётом 4:0. Один из мячей забил новичок российской «Уфы» Оливье Тилл. Он же отдал голевую передачу Данелю Синани, который стал главным героем матча — он принял непосредственное участие в трёх голах сборной.