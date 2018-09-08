Испания одержала волевую победу над Англией в матче Лиги наций

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Сборная Испании по футболу одержала волевую победу над национальной командой Англии в матче Лиги наций УЕФА.

Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 11-й минуте англичане поразили ворота Давида де Хеа усилиями Маркуса Рашфорда.

Через две минуты равенство восстановил Сауль, а в середине первого тайма Родриго установил окончательный счёт на табло.

Следующим соперником обеих команд будет сборная Хорватии. Испанцы сыграют с ними 11 сентября, а представители Туманного Альбиона — 12 октября.

В других матчах сегодня Эстония проиграла на своём поле Греции (0:1), а Люксембург дома разгромил Молдавию (4:0).

Ранее сборная Швейцарии разгромила Исландию в матче Лиги наций.

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