Испания одержала волевую победу над Англией в матче Лиги наций
Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 11-й минуте англичане поразили ворота Давида де Хеа усилиями Маркуса Рашфорда.
Через две минуты равенство восстановил Сауль, а в середине первого тайма Родриго установил окончательный счёт на табло.
Следующим соперником обеих команд будет сборная Хорватии. Испанцы сыграют с ними 11 сентября, а представители Туманного Альбиона — 12 октября.
В других матчах сегодня Эстония проиграла на своём поле Греции (0:1), а Люксембург дома разгромил Молдавию (4:0).
Ранее сборная Швейцарии разгромила Исландию в матче Лиги наций.