Сборная Швейцарии разгромила Исландию в матче Лиги наций

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Сборная Швейцарии по футболу на своём поле разгромила национальную команду Исландии в матче первого тура Лиги наций УЕФА.
Сборная Швейцарии разгромила Исландию в матче Лиги наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Санкт-Галлене, завершилась со счётом 6:0.

В составе хозяев забивали Стивен Цубер, Денис Закария, Шердан Шакири, Харис Сеферович, Албиан Аети и Адмир Мехмеди.

Следующим соперником обеих команд станет сборная Бельгии. Исландцы сыграют с ними 11 сентября, а швейцарцы — 12 октября.

В других матчах сегодня Белоруссия одержала разгромную победу над Сан-Марино (5:0), а Финляндия переиграла Венгрию (1:0).

Ранее Северная Ирландия проиграла Боснии и Герцеговине в Лиге наций.

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