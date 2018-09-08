Сборная Швейцарии разгромила Исландию в матче Лиги наций
- Reuters
Встреча, прошедшая в Санкт-Галлене, завершилась со счётом 6:0.
В составе хозяев забивали Стивен Цубер, Денис Закария, Шердан Шакири, Харис Сеферович, Албиан Аети и Адмир Мехмеди.
Следующим соперником обеих команд станет сборная Бельгии. Исландцы сыграют с ними 11 сентября, а швейцарцы — 12 октября.
В других матчах сегодня Белоруссия одержала разгромную победу над Сан-Марино (5:0), а Финляндия переиграла Венгрию (1:0).
Ранее Северная Ирландия проиграла Боснии и Герцеговине в Лиге наций.