Северная Ирландия проиграла Боснии и Герцеговине в Лиге наций

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Сборная Северной Ирландии по футболу на своём поле уступила Боснии и Герцеговине в матче Лиги наций УЕФА.
Северная Ирландия проиграла Боснии и Герцеговине в Лиге наций
  • Reuters

Встреча, проходившая в Белфасте, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе боснийцев отличились Харис Дулевич и Элвис Сарич. Хозяева же смогли ответить только голом Уильяма Григга.

Следующие свои поединки в рамках Лиги наций обе команды проведут с Австрией. Сборная Боснии и Герцеговины сыграет с ними 11 сентября, а североирландцы — 12 октября.

Ранее сборная Италии сыграла вничью с Польшей в матче футбольной Лиги наций.

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