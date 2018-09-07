Сборная Италии сыграла вничью с Польшей в матче футбольной Лиги наций
- Reuters
Гости вышли вперёд на 40-й минуте благодаря точному удару полузащитника Петра Зелиньски, но не сумели удержать минимальное преимущество. Итальянцы ушли от поражения благодаря пенальти, реализованному полузащитником Жоржиньо на 78-й минуте.
Следующий поединок в рамках Лиги наций сборная Италии проведёт 10 сентября с командой Португалии. Поляки, в свою очередь, встретятся с португальцами 11 октября.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Турцию в Лиге наций.