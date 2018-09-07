Сборная Италии сыграла вничью с Польшей в матче футбольной Лиги наций

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В матче первого тура футбольной Лиги наций, нового турнира национальных сборных под эгидой УЕФА, сборная Италии на своём поле сыграла вничью с командой Польши — 1:1.
Сборная Италии сыграла вничью с Польшей в матче футбольной Лиги наций
  • Reuters

Гости вышли вперёд на 40-й минуте благодаря точному удару полузащитника Петра Зелиньски, но не сумели удержать минимальное преимущество. Итальянцы ушли от поражения благодаря пенальти, реализованному полузащитником Жоржиньо на 78-й минуте.

Следующий поединок в рамках Лиги наций сборная Италии проведёт 10 сентября с командой Португалии. Поляки, в свою очередь, встретятся с португальцами 11 октября.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Турцию в Лиге наций.

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