Сборная Италии сыграла вничью с Польшей в матче футбольной Лиги наций

В матче первого тура футбольной Лиги наций, нового турнира национальных сборных под эгидой УЕФА, сборная Италии на своём поле сыграла вничью с командой Польши — 1:1.

Гости вышли вперёд на 40-й минуте благодаря точному удару полузащитника Петра Зелиньски, но не сумели удержать минимальное преимущество. Итальянцы ушли от поражения благодаря пенальти, реализованному полузащитником Жоржиньо на 78-й минуте.

Следующий поединок в рамках Лиги наций сборная Италии проведёт 10 сентября с командой Португалии. Поляки, в свою очередь, встретятся с португальцами 11 октября.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Турцию в Лиге наций.