Дания обыграла Уэльс в матче футбольной Лиги наций

Короткая ссылка
Сборная Дании обыграла национальную команду Уэльса в домашнем матче дивизиона B футбольной Лиги наций.
Дания обыграла Уэльс в матче футбольной Лиги наций
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе сборной Дании дубль оформил Кристиан Эриксен (32-я и 63-я минуты). Второй мяч он забил, реализовав пенальти.

В параллельных матчах Болгария в родных стенах обыграла Норвегию со счётом 1:0 (дивизион С). В дивизионе D Грузия на своём стадионе одержала минимальную победу над Латвией — 1:0, а Македония дома переиграла Армению — 2:0.

Ранее сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Словакии в матче Лиги наций УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить