Дания обыграла Уэльс в матче футбольной Лиги наций

Сборная Дании обыграла национальную команду Уэльса в домашнем матче дивизиона B футбольной Лиги наций.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе сборной Дании дубль оформил Кристиан Эриксен (32-я и 63-я минуты). Второй мяч он забил, реализовав пенальти.

В параллельных матчах Болгария в родных стенах обыграла Норвегию со счётом 1:0 (дивизион С). В дивизионе D Грузия на своём стадионе одержала минимальную победу над Латвией — 1:0, а Македония дома переиграла Армению — 2:0.

Ранее сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Словакии в матче Лиги наций УЕФА.