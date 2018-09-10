Черышев прокомментировал информацию о допинговом расследовании в его отношении

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Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал информацию о начатом допинговом расследовании в его отношении после слов отца о якобы «введении гормона роста» в 2017 году.
Черышев прокомментировал информацию о допинговом расследовании в его отношении
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мне нечего сказать. Оставляю это в руках докторов, которые всё сделали правильно. Вопросы надо задавать им. Могу сказать, что всё было честно и хорошо», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Он также сказал, что журналист неправильно интерпретировал слова отца. Полузащитник признался, что ему неприятны эти разговоры, но отметил, что в клубе его поддерживают.

«Я не виноват, если это ошибка журналиста. Просто делаю своё дело, играю. Конечно, неприятно, когда такое говорят обо мне, но я не могу это контролировать», — заявил Черышев.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило информацию о том, что испанское антидопинговое агентство ведёт расследование в отношении полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева.

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