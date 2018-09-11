«Сильнее, чем на чемпионате мира»: как в стране оценили выступление сборной России по футболу в играх с Турцией и Чехией

Благодаря прошедшему чемпионату мира по футболу российская сборная обрела новое дыхание. Так прокомментировал победы национальной команды в матчах с Чехией и Турцией министр спорта России Павел Колобков. Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов отметил, что футболисты бьются за вызов в сборную, а команда остаётся конкурентоспособной даже в отсутствие лидеров. При этом экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подчеркнул тактическую выучку игроков и уверенность в собственных силах.

После великолепного выступления на домашнем чемпионате мира к сборной России было приковано повышенное внимание. Это и неудивительно, ведь каждый болельщик надеялся, что выход в четвертьфинал мундиаля, победа над Испанией и равная борьба в поединке с будущим вице-чемпионом первенства Хорватией является лишь этапом развития дружины Станислава Черчесова. А подтвердить или опровергнуть эти ожидания могли два первых матча — с Турцией и Чехией.

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И сборная России не разочаровала своих поклонников. Сначала она в жёсткой борьбе вырвала победу у неуступчивых турок, а после разгромила чехов. Причём сделала это не только без невызванных Игоря Акинфеева и Фёдора Смолова, но также и без получивших травмы Артёма Дзюбы и Фёдора Кудряшова. В отсутствие форварда его обязанности были возложены на партнёра по «Зениту» Антона Заболотного, и он с ними справился весьма успешно. А отдельных оваций заслужил Алексей Ионов: хавбек «Ростова» дублем отметил своё возвращение в национальную команду.

Такие результаты закономерно вызвали исключительно позитивные эмоции среди спортивной общественности. Так, вице-премьер страны Виталий Мутко выразил мнение, что сборная России провела два прекрасных матча, однако призвал не обольщаться.

«Ребятам нужна была поддержка, атмосфера, им не хватало уверенности. Им нужно было время и нормальный тренировочный процесс, сегодня в их результате нет ничего удивительного. Но не надо обольщаться — впереди нас ждут встречи с командами Германии и Швеции, просто не будет», — цитирует ТАСС вице-премьера страны Виталия Мутко.

По его словам, в настоящий момент сборная России предстаёт единым коллективом, у которого есть все нужные элементы для достижения успеха.

«У команды есть огромное желание, хороший настрой, и его нужно сохранить. Появляется элемент конкуренции, есть лидеры, за которыми следуют другие спортсмены, молодёжь. Перед чемпионатом мира ребята много уступали, они выдержали массу критики, а сейчас играют в футбол с удовольствием. Это действительно национальная сборная, сборная России», — добавил Мутко.

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев признался, что был впечатлён тем, что происходило вечером 10 сентября на «Ростов Арене».

«Честно говоря, мне настолько всё понравилось, эта потрясающая атмосфера, настоящая игра. Хотел бы поздравить всех болельщиков, поблагодарить всех, кто занимался организацией этого матча, создал эту великолепную атмосферу. Что касается игры — счёт говорит сам за себя. У ребят многое получалось, очень рад за дебютантов, за всех авторов голов. Надеюсь, за таким футболом мы будем наблюдать и дальше», — сказал Алаев РИА Новости.

Вдохновенную игру российских футболистов отметил и министр спорта страны Павел Колобков. По его словам, одной из причин столь успешного выступления является прошедший в стране мундиаль.

«Видимо, чемпионат мира придал команде новое дыхание, настолько она играла с удовольствием. Конечно, без поражений невозможно обойтись, но, если будут действовать с такой же самоотдачей, уверен, что у футбола хорошее будущее», — сказал Колобков.

Бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев отметил качественные изменения в настрое футболистов и сказал, что коллектив Черчесова начинает приучать своих болельщиков к победам.

«Команда настроена на то, что каждый игровой эпизод для неё очень важен. И она их выигрывает за счёт скорости, огромного желания и дисциплины… Те вещи, за которые уцепилась дружина Черчесова, позволяют ей выходить на несколько иной уровень, на котором ей ещё предстоит себя проявлять», — считает Игнатьев.

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко отметил определённую взаимосвязь между отношением болельщиков к футболистам сборной России и их победоносным выступлением.

«Мы достаточно высоко подняли планку после чемпионата мира. Наверное, ребята понимают, что после того, как о них начали хорошо говорить, нельзя выступать хуже. Надо только держать этот уровень. За счёт желания и борьбы мы достаточно уверенно выиграли эти два матча», — заявил Павлюченко.

Согласился с ним и экс-игрок московского «Спартака» Александр Бубнов. По его словам, успешное выступление команды объясняется желанием футболистов представлять свою страну на международной арене.

«Игроки бьются просто за возможность получить новый вызов, не только за место в старте. Без Головина, Акинфеева, Миранчуков, Смолова, а сегодня даже Дзюбы команда всё равно оказалась конкурентоспособной и успешной. Сегодня в ней нет незаменимых, и это очень мощный стимул для поддержания тонуса», — цитирует Бубнова Sportbox.

При этом он призвал не переоценивать победы над Турцией и Чехией, а сосредоточиться на будущих встречах, которые пройдут в октябре.

«Давайте дождёмся официальных матчей со шведами, которые также вышли летом в четвертьфинал. Показательной станет и контрольная встреча с Германией в Лейпциге. Тогда и подведём итоги года, полноценно проанализируем, как сборная России изменилась после чемпионата мира», — добавил эксперт.

По мнению бывшего полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Владислава Радимова, сборной России удаётся не только удерживать планку, взятую на чемпионате мира, но даже прогрессировать в ряде аспектов.

«Видно, что у сборной игра поставлена. Неважно, какие люди выходят. Плюс кураж и уверенность в своих силах. Команда знает, что делать на поле. Сборная сейчас выглядит точно сильнее, чем на чемпионате мира. Чехия явно не слабее Саудовской Аравии, а Турция — Египта. С Германией сравним матчи с Испанией и Хорватией. Сейчас ребята точно знают, что делать в той или иной ситуации. И это только совершенствуется. Ведь у нас ещё есть Смолов, Чалов и остальные сильные футболисты. Но, к сожалению, больше 11 человек на поле не выпустишь», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко похвалил сборную за крупную победу над командой Чехии и особо отметил своего бывшего подопечного, хавбека «Ростова» Алексея Ионова.

«Он забил сегодня два мяча, тем более матч проходил в Ростове-на-Дону. Наверное, он достаточно давно должен был выступать на таком уровне, на котором он играл за сборную сегодня», — сказал Кириченко.

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Выступление Ионова отметил и бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Радченко. По его словам, Черчесов принял правильное решение, вернув его в национальную команду.

«Алексей отлично начал сезон в «Ростове», регулярно забивает. И в сборной он тоже воспользовался шансом. В матче с Чехией Ионов был лучшим на поле, пусть его и заменили после часа игры. Вообще, тренерский штаб даёт понять, что двери в национальную команду открыты для всех, и это абсолютно верное заявление», — цитирует Радченко пресс-служба УЕФА.

При этом известный телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что с российских футболистов необходимо брать пример их коллегам из зимних видов спорта.

«Молодцы! Как футбольный обозреватель, очень доволен игрой сборной России! Раскатали чехов, ждём дальнейших успехов! Очевидно, что, глядя на наших футболистов, биатлонистам надо потренироваться», — написал Губерниев на своей официальной странице в Instagram.