Ионов посвятил голевой дубль в товарищеском матче с Чехией своей семье

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Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов прокомментировал победу команды над Чехией со счётом 5:1 в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону.
Ионов посвятил голевой дубль в товарищеском матче с Чехией своей семье
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«Перед игрой был хороший настрой, вышли сконцентрированными с первых минут, поэтому всё получалось хорошо. Приятно было играть дома, перед своими болельщиками. Я говорил, что здесь хорошо болеют, будет полный стадион, замечательная поддержка, поэтому всё удалось», — цитирует футболиста ТАСС.

В поединке с чехами Ионов отметился двумя забитыми мячами, которые стали для полузащитника первыми в составе российской сборной в профессиональной карьере.

«Приятно забить первые мячи за сборную, голы хотел бы посвятить своей семье», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.

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