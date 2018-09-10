Ионов посвятил голевой дубль в товарищеском матче с Чехией своей семье
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«Перед игрой был хороший настрой, вышли сконцентрированными с первых минут, поэтому всё получалось хорошо. Приятно было играть дома, перед своими болельщиками. Я говорил, что здесь хорошо болеют, будет полный стадион, замечательная поддержка, поэтому всё удалось», — цитирует футболиста ТАСС.
В поединке с чехами Ионов отметился двумя забитыми мячами, которые стали для полузащитника первыми в составе российской сборной в профессиональной карьере.
«Приятно забить первые мячи за сборную, голы хотел бы посвятить своей семье», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.