Возвращение домой: сборная России по футболу крупно обыгрывает Чехию в товарищеском матче
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10 сентября 2018
Возвращаемся на поле! Стартовал второй тайм!
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Замены пока только в составе чехов.
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Закончился первый тайм. Сборная России выигрывает со счётом 3:0. Интересно, какие замены теперь сделает Станислав Черчесов.
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Ерохин чуть ошибся с пасом Заболотному в штрафную. Мог бы быть очень опасный момент.
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Лунёв не достал до мяча при розыгрыше углового. Во время прыжка его задел чешский игрок, вратарю теперь нужно прийти в себя, но о замене речь не идёт.
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Рауш пострадал при столкновении с соперником, игра ненадолго остановлена.
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При счёте 3:0 россияне уже не так часто атакуют, как раньше.
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Чехи пока наносят только дальние удары: Змрхаль в очередной раз отправил мяч на трибуны.
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Главное теперь — не расслабляться. Чехи заряжены на борьбу, но оборона сегодня у них просто ужасна.
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ГОЛ! 3:0! Ионов опять отличился на родном стадионе.
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