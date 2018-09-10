Возвращение домой: сборная России по футболу крупно обыгрывает Чехию в товарищеском матче

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Владимир Зайвый
Сборная России по футболу проводит первый домашний матч после чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова встречаются с национальной командой Чехии. Игра, в которой из-за травм на поле не смогут выйти Артём Дзюба и Фёдор Кудряшов, проходит в Ростове-на-Дону. RT ведёт прямую трансляцию.

Автообновление

  • 10 сентября 2018

    Возвращаемся на поле! Стартовал второй тайм!

  • Замены пока только в составе чехов.

  • Закончился первый тайм. Сборная России выигрывает со счётом 3:0. Интересно, какие замены теперь сделает Станислав Черчесов.

  • Ерохин чуть ошибся с пасом Заболотному в штрафную. Мог бы быть очень опасный момент.

  • Лунёв не достал до мяча при розыгрыше углового. Во время прыжка его задел чешский игрок, вратарю теперь нужно прийти в себя, но о замене речь не идёт.

  • Рауш пострадал при столкновении с соперником, игра ненадолго остановлена.

  • При счёте 3:0 россияне уже не так часто атакуют, как раньше.

  • Чехи пока наносят только дальние удары: Змрхаль в очередной раз отправил мяч на трибуны.

  • Главное теперь — не расслабляться. Чехи заряжены на борьбу, но оборона сегодня у них просто ужасна.

  • ГОЛ! 3:0! Ионов опять отличился на родном стадионе.

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