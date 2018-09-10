Возвращение домой: сборная России по футболу крупно обыгрывает Чехию в товарищеском матче

Сборная России по футболу проводит первый домашний матч после чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова встречаются с национальной командой Чехии. Игра, в которой из-за травм на поле не смогут выйти Артём Дзюба и Фёдор Кудряшов, проходит в Ростове-на-Дону. RT ведёт прямую трансляцию.