«В составе будут некоторые изменения»: сборная России продолжает подготовку к контрольному матчу с Чехией

Сборная России по футболу провела очередную тренировку в рамках подготовки к контрольной встрече с национальной командой Чехии. После её окончания главный тренер Станислав Черчесов рассказал, когда объявит имя нового капитана, и отметил, что его подопечные не будут испытывать проблем с мотивацией в предстоящей игре. Товарищеский матч Россия — Чехия пройдёт 10 сентября на стадионе «Ростов Арена».

Как и накануне, на поле стадиона «Ростов Арена» подопечные Станислава Черчесова появились в усечённом составе. Отсутствовали защитник Фёдор Кудряшов, который повредил мышцы бедра в поединке Лиги наций с Турцией, а также новоиспечённый капитан Артём Дзюба, жаловавшийся на боли в пояснице. В результате оба спортсмена отправились в Москву, а форвард «Зенита» даже успел провести автограф-сессию в центре города. Причём мероприятие вызвало небывалый ажиотаж: получить заветный росчерк игрока пришли около 400 человек.

В это время оставшиеся игроки продолжали готовиться к ответственному матчу. Полевые игроки практиковались в квадрате, а голкиперы выполняли забавное упражнение на скорость мышления. Так, они поочерёдно должны были ловить мяч и касаться одной из разноцветных фишек, расположенных на земле перед ними.

Безусловно, в отсутствие многолетнего первого номера Игоря Акинфеева всё внимание было приковано к Андрею Лунёву. Вратарь «Зенита» здорово провёл поединок с Турцией, но и на тренировках не позволял себе расслабиться, демонстрируя свои способности при игре на выходах.

«В игре с Чехией футболисты должны проявить себя»

По окончании тренировки состоялась пресс-конференция, на которой на вопросы журналистов отвечал главный тренер российской команды Станислав Черчесов. Он рассказал о судьбе капитанской повязки после травмы Артёма Дзюбы, объяснил, почему сборная решила провести матч с Чехией на стадионе «Ростов Арена», и заверил, что его подопечные не испытают проблем с мотивацией.

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— В своём дебютном матче Лиги наций сборная России одержала победу над Турцией. При этом второй тайм получился довольно тяжёлым. Удалось восстановиться после этой встречи?

— После игры я отметил один момент. Когда Турции надо было отыгрываться, они выпустили двух атакующих футболистов и поджали нас в концовке. Ответные меры мы принять не смогли. Сейчас вроде бы все восстановились, сегодняшняя тренировка показала, что мы готовы к поединку с Чехией. Конечно, в составе будут произведены некоторые изменения — не смогут выступить Дзюба и Кудряшов. Но в целом я доволен состоянием игроков.

— Кто в отсутствие Дзюбы выйдет на поле с капитанской повязкой?

— Состав на игру будем формировать, отталкиваясь от состояния соперника и тактики на матч. Футболист, который в этот день будет капитаном, услышит подобные новости лично от меня, а не из прессы. Пока я не могу назвать имя, — объяснил наставник.

— Матч с Чехией будет носить статус контрольного. Это может негативно сказаться на мотивации футболистов?

— Завтра мы будем выступать под нашим флагом, будет звучать гимн, о товарищеском статусе поединка и речи не идёт. Будем играть «от ножа», и вышедшие на поле футболисты должны себя проявить.

Вратарская тренировка на скорость мышления pic.twitter.com/3ygKK6wfhI — Сборная России (@TeamRussia) 9 сентября 2018 г.

— В последний раз сборная России встречалась с Чехией в 2016 году, также в контрольном матче, и тогда выиграла со счётом 2:1. Что вы можете сказать о нынешнем состоянии своего соперника?

— Чехи всегда славились хорошими футболистами. У меня в командах выступали спортсмены из этой страны, поэтому я знаю их характер. Кто бы ни представлял эту национальную команду, она всегда боевитая, физически готовая и дисциплинированная. Нас ждёт непростой матч. Чешский футбол всегда мне нравился.

— Встреча с Чехией пройдёт в Ростове-на-Дону. Почему был выбран именно этот город?

— Так как мы не сборная Москвы, нам бы хотелось, чтобы нас видели и в других городах. К счастью, и в регионах у нас существует необходимая инфраструктура. А этот город был выбран также из соображений логистики. С Турцией мы играли в Трабзоне, откуда до Ростова лететь час. Здесь великолепный стадион, болельщики, поэтому мы с удовольствием выступим здесь.

— При этом «домом» национальной команды страны является московский стадион «Лужники». Сборная России планирует вернуться на эту арену?

— Совсем недавно завершился чемпионат мира, а мы бы хотели показать себя в других городах. Конечно, «Лужники» — это наша футбольная Мекка. Остаётся дождаться жеребьёвки чемпионата Европы — тогда мы точно будем понимать, с кем, где и когда играем.

— Ответный матч с национальной командой Турции в Лиге наций пройдёт в Сочи. Почему?

— Мы сыграем там, потому что будет уже октябрь. Нам уже прислали снимки поля стадиона «Фишт» — газон приведён в норму. Нас ждут хороший стадион и хорошие болельщики.