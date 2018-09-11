«Стараемся удержать планку»: что говорили в сборной России после разгромной победы над Чехией

Сборная России по футболу разгромила команду Чехии в товарищеском матче. Игра прошла в Ростове-на-Дону и закончилась со счётом 5:1. Несмотря на успешный результат, главный тренер Станислав Черчесов выделил моменты, которые ему не понравились в действиях подопечных. Алексей Ионов, забивший два гола, отметил поддержку болельщиков, Антон Заболотный — работу тренерского штаба, а Денис Черышев, которому не удалось отличиться в этой встрече, ответил на обвинения в употреблении допинга.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в целом остался доволен действиями своих подопечных во время матча с командой Чехии. План на игру разрабатывался с учётом соперника, с которым предстояло встретиться.

«Сборная Чехи обладает определённым качеством, мы готовились к игре с ней. Сегодня дали проявить себя игрокам, которые были готовы к матчу. Думаю, что можно остаться довольным в каких-то моментах, в некоторых нужно исправляться. Я доволен настроем, мы добились того, что планировали. Мы провели два матча, надо порадоваться им. Не надо ни переоценивать, ни недооценивать эти победы. Сегодня мы играли достаточно быстро, но на чемпионате мира были совсем другие скорости. Мы сделали то, что планировали, исходили из соперника. Если бы играли с Францией, то скорости тоже были бы, только мы бежали бы назад, а не вперёд. Рады, что в итоге доставили удовольствие болельщикам», — сказал наставник сборной.

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При этом он выделил ряд моментов, которые ему не понравились в матче. Черчесов заявил, что сборная должна избавляться от необязательных ошибок.

«Нам нельзя делать невынужденных ошибок. Мы несколько раз в таких моментах отдавали мяч. От этого и инициатива переходит, и за мячом нужно заново бегать. Понятно, что специально никто так не делает. Нам не хватало спокойствия и правильной оценки ситуации. Нам надо работать в этом плане и переходить на другой уровень, тогда в нашем мастерстве будет скачок. Как и планировали, мы начали мощно, с прессингом, забили быстрый мяч, не давали сопернику войти в игру. Болельщики нам помогли. Ещё неизвестно, что было лучше, поддержка болельщиков или наша игра», — отметил тренер.

Отвечая на просьбу оценить игру центральных защитников, Черчесов заявил, что продолжит включать в состав тех, кто лучше готов на данный момент.

«Спокойно оцениваю игру центральных защитников. Мы никому не завидуем, нам надо просто выбирать сильнейших на этой позиции. К следующей игре может подтянуться Илья Кутепов. Георгия Джикию придержали сегодня, много выпускать его на поле после травмы нецелесообразно. Ждём Виктора Васина. Сергей Игнашевич на тренировках может что-то подсказать, если кто-то чего-то не умеет», — сказал специалист.

Автором дубля в матче стал Алексей Ионов. Он открыл счёт и реализовал пенальти. После игры полузащитник рассказал, почему именно он бил одиннадцатиметровый.

«Знал, что буду бить пенальти, сказали на установке. Не знаю, ответственность это или удовольствие. У меня получается, поэтому так. Была установка, что бью я. Когда выходил один на один — была доля секунды, решил бить и забил. Я не был недоволен заменой, было небольшое повреждение, но сейчас всё хорошо. Завтра будет плановый осмотр, посмотрим», — цитирует игрока «Чемпионат».

Ионов отметил, что ему было особенно приятно играть в Ростове-на-Дону, где он сейчас выступает за свой клуб «Ростов». Также он рассказал, как смог забить первый мяч за сборную.

«Конечно, мне лично было приятно играть дома, в Ростове. Я уже говорил, здесь хорошо болеют. Полный стадион, прекрасный вечер, замечательная поддержка, атмосфера, поэтому всё удалось. Лучший ли это момент у сборной России? Надеюсь, лучшие моменты ещё впереди. Будем готовиться. Черчесов просил меня открываться за спину защитникам, искать зоны и ждать передачу от центральных полузащитников и защитников. И это в итоге сработало. Пространство образовалось, и мне надо было вбежать, а дальше надо было только исполнить. Конечно, приятно забить первые голы в сборной. Посвящаю их семье — супруге и сыну», — сказал Ионов в эфире «Матч ТВ».

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Дебютный мяч в сборной забил и Антон Заболотный. Он рассказал, что не хотел отнимать право бить пенальти у Ионова, и прокомментировал празднование гола прыжком через себя.

«У меня похожие функции с Артёмом Дзюбой. Стараюсь играть на партнёров. Нет, не хотел использовать заработанный пенальти. Это же город Ионова. Пускай порадует болельщиков. Ребята получили важный опыт на чемпионате мира — 2018. Стараемся удержать эту планку. Это работа тренерского штаба. У нас своя роль — играем, побеждаем и радуем болельщиков. Празднование гола? Это отработано с детства. Я миллион раз так прыгал. Черчесов за это не критикует. Тут нет никакого риска», — рассказал нападающий.

Полузащитнику Денису Черышеву не удалось отличиться голом, хотя моментов с его участием было много. После игры он отметил, что ему нужно продолжать работать, чтобы забивать чаще.

«Я бы не сказал, что я звезда. Играет команда. Один футболист не может ничего сделать. Приятно, когда тебя любят. У нас будут впереди и трудности. Надо быть спокойным и продолжать работать. Надеемся, что будет дальше так, как было у нас в первом тайме. Мы верим в себя, играем на позитиве, болельщики нас гонят вперёд. Момент во втором тайме, когда я затянул с передачей? Была бы возможность, я бы ударил по воротам. Но передо мной стоит защитник. Не могу же я бить в него. В следующий раз постараюсь принять решение побыстрее», — отметил Черышев.

Также игрок сборной прокомментировал обвинения в употреблении допинга, которые в последние дни вспыхнули с новой силой.

«Мне нечего сказать. Оставляю это в руках докторов, которые всё сделали правильно. Вопросы надо задавать им. Могу сказать, что всё было честно и хорошо. Никаких проблем не будет. В клубе все поддерживают, всё хорошо. Я не виноват, если это ошибка журналиста. Просто делаю своё дело, играю. Конечно, неприятно, когда такое говорят обо мне, но я не могу это контролировать», — сказал полузащитник.