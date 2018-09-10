«Следил за матчами на автопилоте»: как житель Ноттингема смотрел футбол каждый день на протяжении года

26-летний житель Ноттингема Томаш Мортимер — большой поклонник спорта. В сентябре прошлого года он разместил в социальных сетях пост, в котором обещал на протяжении следующих 365 дней просматривать по одному футбольному матчу в сутки. В результате молодому человеку пришлось отказаться от привычного образа жизни, однако в итоге своё слово он сдержал.

«Да начнётся отсчёт»

Жизнь 26-летнего жителя Ноттингема Томаша Мортимера тесно связана со спортом. Он пишет статьи, посвящённые венгерскому и европейскому футболу, ведёт собственный сайт, записывает подкасты. В детстве и ранней юности просмотры матчей были для него одним из любимых занятий. Однако молодой человек даже представить себе не мог, куда заведёт его это увлечение.

Сентябрь 2017 года выдался небогатым на захватывающие встречи на международной футбольной арене. Мортимер в шутку написал об этом на своей странице в Twitter, добавив, что по крайней мере всегда можно следить за играми чемпионата Венгрии. Тогда один из его друзей спросил, возможно ли смотреть матчи каждый день на протяжении года. Томаш воспринял это как вызов.

Okay, for the next 365 days I'm gonna attempt to watch at least a half of live football every single day. Here starts the thread... — Tomasz Mortimer (@TMortimerFtbl) 6 сентября 2017 г.

«Хорошо, в течение следующих 365 дней я готов смотреть хотя бы один тайм в прямом эфире в сутки. Да начнётся отсчёт…» — написал Томаш.

По его словам, осознание того, что ему предстоит сделать, пришло лишь после публикации поста в социальных сетях. Однако Мортимер решил, что отказываться от своей идеи уже поздно, так как слишком много людей узнало о его намерении.

Таким образом, 5 сентября 2017 года для молодого человека началось испытание, которое поначалу казалось не слишком сложным.

Также по теме «Верим в тех, кого вызвали»: сборная России по футболу провела тренировку в Трабзоне перед матчем с Турцией Сборная России по футболу прибыла в Трабзон и провела последнюю тренировку перед матчем с Турцией в рамках Лиги наций. После занятия...

Для подтверждения того, что он выполняет данное им обещание, Мортимер каждый день выкладывал посты с названиями команд и результатом матча, за которым он следил, а также с именем лучшего игрока встречи и кратким описанием хода поединка. По его словам, за всё время его максимальное опоздание к стартовому свистку составило не более 20 минут.

Разумеется, не всё было так гладко. По словам Томаша, у него есть постоянная работа и он сам три раза в неделю тренируется на футбольном поле. В связи с этим порой ему приходилось искать прямую трансляцию для просмотра поздней ночью, хотя на следующий день нужно было рано вставать.

Однако подобный график имел и свои плюсы. Как правило, матчи европейских чемпионатов в это время уже были сыграны, и молодой человек был вынужден обращаться к лигам, о существовании которых обычный болельщик даже не догадывается. Именно так, по его словам, он посмотрел лучшую встречу из 365.

«Аль-Айн» — «Аль-Вахда», 6:2. Команды сражались за титул в турнире, который называют Классико Объединённых Арабских Эмиратов. «Аль-Айн» был на подъёме, вёл со счётом 2:0 за 20 минут до окончания встречи. Затем за короткий промежуток времени соперник восстановил паритет, а ещё через пять минут на табло уже горели цифры 4:2. Очень необычное противостояние с большим количеством драматических моментов», — цитирует ноттингемца ESPN.

«Только в кровати вспомнил, что нужно посмотреть игру»

За год Мортимер посмотрел немало и менее захватывающих матчей. Худшим из них, по его признанию, стала встреча двух бельгийских клубов — «Антверпен» и «Стандард». Противостояние завершилось со счётом 0:0, что прервало своеобразную 51-матчевую серию Томаша без нулевых ничьих.

Подобный образ жизни практически не оставлял молодому человеку свободного времени. Зачастую ему приходилось пропускать важные мероприятия и торжества. Однако даже Рождество не остановило его на пути к цели. 25 декабря Мортимер проснулся в 7:00, чтобы посмотреть полуфинальную встречу гонконгской лиги «Сеньор Шилд».

В некоторые моменты (которые возникали всё чаще по мере приближения окончания срока) Томашу было довольно сложно осуществить задуманное. Однако, по его признанию, ему никогда не приходила в голову мысль всё это прекратить.

«Несколько недель назад я так расслабился, что полностью забыл о том, что делаю. Мне кажется, это настолько стало частью моей жизни, что к концу я уже следил за матчами на автопилоте. Однажды я собирался лечь спать в 23:00 и только в кровати вспомнил, что мне нужно посмотреть игру», — приводит слова Мортимера Shropshirestar.

За год Томаш стал свидетелем 1051 забитого мяча и 23 нулевых ничьих. 365-й встречей для него стал товарищеский матч между Словакией и Данией, запомнившийся любителям футбола необычным составом датской команды, в которой вследствие скандала играли непрофессиональные спортсмены.

Game 365: Slovakia 3-0 Denmark - 🌍 Friendly



To say this 🇩🇰 side probably haven’t trained together, they were pretty organised at the back, and had a big chance to equalise in the 1st half. 🇸🇰 did have all the game, but it wasn’t embarrassing at all



Motm: Chris Haagh#ends — Tomasz Mortimer (@TMortimerFtbl) 5 сентября 2018 г.

Выполнив данное обещание, Мортимер признался, что вряд ли сможет повторить подобное.

«Я бы хотел сделать это снова, но уже наблюдая за играми вживую на стадионе. Но с точки зрения передвижений это был бы настоящий кошмар. Поэтому для начала было бы неплохо выиграть в лотерею», — отметил молодой человек.

Можно было предположить, что Томаш устанет от такого количества футбола в своей жизни и в ближайшее время не вернётся к просмотру матчей. Однако это не так. Он уже посетил встречу национальной команды Венгрии в стартовавшей в начале сентября Лиге наций.

«Я действительно собирался сделать перерыв, но не смог отказать себе в удовольствии и слетал в Финляндию на матч своей сборной», — добавил Мортимер.