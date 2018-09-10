Нападающий сборной России Заболотный в матче с Чехией забил первый мяч за национальную команду

Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный увеличил преимущество своей команды в контрольном матче с Чехией.

На 24-й минуте Заболотный забил мяч, обведя вратаря и послав мяч в пустые ворота.

Для 27-летнего форварда это первый гол в футболке сборной России по футболу.

На 30-й минуте Алексей Ионов реализовал пенальти после назначения удара за снос Заболотного.

Счёт в матче 3:0 в пользу российской сборной. RT ведёт прямую трансляцию матча.

Ранее Алексей Ионов забил свой дебютный гол за сборную России по футболу