Нападающий сборной России Заболотный в матче с Чехией забил первый мяч за национальную команду

Короткая ссылка
Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный увеличил преимущество своей команды в контрольном матче с Чехией.
Нападающий сборной России Заболотный в матче с Чехией забил первый мяч за национальную команду
  • @teamrussia
  • Twitter

На 24-й минуте Заболотный забил мяч, обведя вратаря и послав мяч в пустые ворота.

Для 27-летнего форварда это первый гол в футболке сборной России по футболу.

На 30-й минуте Алексей Ионов реализовал пенальти после назначения удара за снос Заболотного.

Счёт в матче 3:0 в пользу российской сборной.  RT ведёт прямую трансляцию матча.

Ранее Алексей Ионов забил свой дебютный гол за сборную России по футболу

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить