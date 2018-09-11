Колобков высказался о допинговом расследовании в отношении Черышева

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о начатом допинговом расследовании в отношении футболиста национальной команды Дениса Черышева.
Колобков высказался о допинговом расследовании в отношении Черышева
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Это какая-то глупость. Мне кажется, что вся история не стоит даже обсуждения. Думаю, никаких проблем нет, и уверен, что все разберутся. Скоро эта тема вообще закончится», — приводит слова министра РИА Новости

До этого отец игрока Дмитрий Черышев рассказал о якобы «введении гормона роста» в 2017 году, после чего испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении футболиста.

Ранее Черышев прокомментировал информацию о допинговом расследовании в отношении сына.

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