Колобков высказался о допинговом расследовании в отношении Черышева

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о начатом допинговом расследовании в отношении футболиста национальной команды Дениса Черышева.

«Это какая-то глупость. Мне кажется, что вся история не стоит даже обсуждения. Думаю, никаких проблем нет, и уверен, что все разберутся. Скоро эта тема вообще закончится», — приводит слова министра РИА Новости.

До этого отец игрока Дмитрий Черышев рассказал о якобы «введении гормона роста» в 2017 году, после чего испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении футболиста.

Ранее Черышев прокомментировал информацию о допинговом расследовании в отношении сына.