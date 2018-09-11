Колобков высказался о допинговом расследовании в отношении Черышева
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«Это какая-то глупость. Мне кажется, что вся история не стоит даже обсуждения. Думаю, никаких проблем нет, и уверен, что все разберутся. Скоро эта тема вообще закончится», — приводит слова министра РИА Новости.
До этого отец игрока Дмитрий Черышев рассказал о якобы «введении гормона роста» в 2017 году, после чего испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении футболиста.
Ранее Черышев прокомментировал информацию о допинговом расследовании в отношении сына.