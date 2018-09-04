Эксперт оценил подписание «Зенитом» контракта с Маркизио

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Агент и бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в беседе с ФАН оценил подписание петербургским «Зенитом» контракта с итальянским футболистом Клаудио Маркизио.
Эксперт оценил подписание «Зенитом» контракта с Маркизио
  • Reuters

«С одной стороны, Маркизио — семикратный чемпион Италии, футболист национальной сборной. У него серьёзное имя в футболе, это, бесспорно, топовый футболист, несмотря на то, что ему 32 года», — заявил он.

По его словам, и в маркетинговом плане для петербургской команды это отличный трансфер.

С другой стороны, отметил Орещук, возникают вопросы, например, был ли к Маркизио интерес со стороны топовых клубов.

«Но я уверен, что в «Зените» на эти вопросы есть ответы. Я считаю, что в любом случае «Зенит» от этого трансфера больше выиграет», — добавил он.

Со своей стороны, шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник в беседе с Inforeactor сказал, что петербургскому клубу нужен такой футболист, чтобы «закрыть игру».

По словам эксперта, столь высокая оплата труда спортсмена — фантастическая работа агента.

«Нужно понять, нет ли в этом «бомбы» для команды. Не устроят ли зенитовцы бунт. Если Маркизио станет якорем, то от него откажутся со временем», — добавил Шпитальник.

Ранее Маркизио записал своё первое видеообращение к болельщикам «Зенита».

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