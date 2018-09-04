Маркизио записал своё первое видеообращение к болельщикам «Зенита»

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Новобранец санкт-петербургского «Зенита» итальянский полузащитник Клаудио Маркизио записал своё первое видеообращение к болельщикам российской команды.
Маркизио записал своё первое видеообращение к болельщикам «Зенита»
  • globallookpress.com

«Всем привет! Я — Клаудио Маркизио. Горжусь тем, что я стал игроком «Зенита». Увидимся в Санкт-Петербурге. Идёт волна», — приводит слова Маркизио пресс-служба «Зенита» в Twitter.

Ранее сообщалось, что новичок санкт-петербургского «Зенита» итальянец Клаудио Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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