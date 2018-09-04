Маркизио записал своё первое видеообращение к болельщикам «Зенита»
- globallookpress.com
«Всем привет! Я — Клаудио Маркизио. Горжусь тем, что я стал игроком «Зенита». Увидимся в Санкт-Петербурге. Идёт волна», — приводит слова Маркизио пресс-служба «Зенита» в Twitter.
До встречи в Петербурге, @ClaMarchisio8! #ИдетВолна 🌊 pic.twitter.com/E4IAFwbd8i— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что новичок санкт-петербургского «Зенита» итальянец Клаудио Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом в Российской премьер-лиге (РПЛ).