«Разговаривал с Черчесовым»: сборную России может пополнить самый молодой капитан в Бундеслиге

РФС интересуется центральным защитником немецкого «Ганновера-96» Вальдемаром Антоном. По словам агента футболиста, самый молодой капитан в Бундеслиге разговаривал с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым перед ЧМ-2018. О перспективах перехода немца в национальную команду России — в материале RT.

«Антон не знает, что ему делать»

Информация о том, что Вальдемаром Антоном интересуются в России, появилась в немецкой газете Bild. В издании рассказали о телефонном разговоре, который якобы состоялся у футболиста со Станиславом Черчесовым перед чемпионатом мира.

Немецкие журналисты также выразили серьёзную озабоченность тем, что наставник немецкой сборной Йоахим Лёв не торопится вызывать в национальную команду талантливого 22-летнего центрального защитника.

Другой любопытный момент: издание Bild взяло небольшой комментарий у самого Антона, и он опроверг информацию о переговорах с РФС, но уже на этапе правки текста попросил вырезать эту часть.

Однако агент Вальдемара Рене Нойнекер в разговоре с российскими СМИ подтвердил, что его клиент действительно общался с Черчесовым.

«Тренер разговаривал с ним ещё перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма. Сейчас Вальдемару 22 года, он играет на хорошем уровне. Антон — второй капитан в «Ганновере» и самый молодой капитан в истории Бундеслиги. В ближайшие два месяца Вальдемару хотелось бы получить вызов в сборную Германии. Посмотрим, произойдёт ли это», — приводит «Чемпионат» слова Нойнекера.

При этом агент подчеркнул, что Антон хочет выступать как за сборную России, так и за сборную Германии, и сделать выбор ему будет невероятно сложно.

«У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы выступать за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось. Сборная России тоже заинтересована в нём», — добавил Нойнекер.

За первую сборную Германии Вальдемар, что важно, ещё не играл, зато провёл восемь матчей за молодёжку. В частности, в отборочном этапе к чемпионату Европы — 2019 для футболистов до 21 года центральный защитник принял участие в шести встречах.

«Дома говорю только по-русски»

Любопытно, что претендовать на Антона могут не только в РФС, но и в руководстве узбекского футбола, ведь Вальдемар родился в Узбекистане в городе Алмалык.

Когда мальчику было два года, его родители (мать спортсмена — этническая немка, отец — русский) решили переехать в Германию, где ребёнок и начал заниматься футболом. При этом дедушки и бабушки Антона отправились в Россию и до сих пор проживают в Екатеринбурге и Новоуральске.

Сам Вальдемар хорошо говорит по-русски и даже слушает отечественную поп-музыку. Так, в одном из интервью игрок признался, что ему импонирует творчество Егора Крида.

«Дома говорим только по-русски. Когда нахожусь с родителями, то и думаю на русском. А с командой или немецкими друзьями перехожу на немецкий. У родителей дома есть русские каналы. Смотрим вместе фильмы о России, мои любимые — боевики. Люблю русскую музыку — Егора Крида, например», — рассказывал Антон Eurosport.

При этом российского паспорта у Антона пока нет, но, как показывает история с Романом Нойштедтером, этот вопрос можно решить достаточно быстро.

Что касается футбольных качеств, то фигура Вальдемара, безусловно, вызывает интерес. В свои 22 года он получил капитанскую повязку в родном «Ганновере-96» и на данный момент является самым молодым капитаном в истории Бундеслиги.

Талантливый, физически мощный центральный защитник дебютировал в основном составе команды ещё в феврале 2016-го, а под конец того сезона уже стал незаменимым игроком для клуба.

Во всех турнирах на счету Антона значатся 73 матча за «Ганновер-96», в которых он забил четыре мяча.

Важный плюс Вальдемара — его универсальность. За два с половиной сезона в основе «Ганновера-96» он успел сыграть сразу на пяти позициях. Помимо родного амплуа центрального защитника, футболист действовал на обоих флангах обороны, в опорной зоне и даже на месте правого полузащитника. Такая универсальность Антона Черчесову в сборной России не повредит.

Интересно, что, переехав в Россию, он может взять отцовскую фамилию, а также вернуть себе более подходящее имя — Владимир.

«Некоторые друзья называют меня Вальди, другие зовут Вова. Вообще-то, у меня всегда было две фамилии: Антон (фамилия мамы) и Рипцов (фамилия папы). В Германии в документы внесли только мамину — скорее всего, потому что она проще», — рассказывал Антон.

Немецкий десант в сборной России

Если капитан «Ганновера-96» действительно получит российский паспорт и приглашение в сборную, то станет в её составе уже третьим натурализованным футболистом с немецкими корнями после Романа Нойштедтера и Константина Рауша.

Первым вызов в национальную команду получил Нойштедтер. При этом он, как и Антон, родился не в России, а в украинском Днепропетровске, но его мама была русской по национальности, что позволило футболисту быстро оформить соответствующее гражданство.

В результате Роман появился в сборной прямо в преддверии Евро-2016. На самом турнире на тот момент полузащитник немецкого «Шальке-04» провёл два матча и не сильно впечатлил болельщиков своей игрой.

Однако с тех пор Нойштедтер регулярно вызывается в сборную и провёл за неё суммарно восемь встреч. А вот в итоговую заявку на чемпионат мира — 2018 Роман в последний момент не попал.

Рауш же родился в России в селе Кожевниково (Томская область), но в возрасте шести лет уехал вместе с родителями в Германию, где играл за все юношеские сборные. Однако основной национальной команде страны защитник оказался не нужен, и на игрока «Кёльна» обратили внимание в России.

В 2015-м Константин получил нужный паспорт, а в сентябре 2017-го дебютировал в сборной страны в неофициальном матче с «Динамо». Любопытно, что зимой Рауш перебрался как раз в стан бело-голубых.

Это не помогло футболисту принять участие в домашнем мундиале. Как и Нойштедтер, он не был включён в итоговую заявку национальной команды. Во многом данное решение Черчесова было связано с травмой Константина.