СМИ: РФС хочет натурализовать 22-летнего немецкого футболиста
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Как сообщает портал Goal со ссылкой на немецкие СМИ, ещё до чемпионата мира по футболу 2018 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов общался с 22-летним центральным защитником на тему возможной смены спортивного гражданства.
Отмечается, что Антон, родившийся в Узбекистане и переехавший с семьёй в Германию в возрасте 2 лет, пока не заигран за основную команду бундестим.
Антон является воспитанником «Ганновера», за основную команду которого выступает с 2015 года.
Ранее сообщалось, что в ПФЛ предложили ввести в Кубке России групповой этап.