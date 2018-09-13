СМИ: РФС хочет натурализовать 22-летнего немецкого футболиста

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Российский футбольный союз (РФС) хочет натурализовать защитника немецкого клуба «Ганновер» Вальдемара Антона.
СМИ: РФС хочет натурализовать 22-летнего немецкого футболиста
  • ©firo Sportphoto/Jürgen Fromme
  • globallookpress.com

Как сообщает портал Goal со ссылкой на немецкие СМИ, ещё до чемпионата мира по футболу 2018 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов общался с 22-летним центральным защитником на тему возможной смены спортивного гражданства.

Отмечается, что Антон, родившийся в Узбекистане и переехавший с семьёй в Германию в возрасте 2 лет, пока не заигран за основную команду бундестим.

Антон является воспитанником «Ганновера», за основную команду которого выступает с 2015 года.

Ранее сообщалось, что в ПФЛ предложили ввести в Кубке России групповой этап.

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