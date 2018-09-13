СМИ: РФС хочет натурализовать 22-летнего немецкого футболиста

Российский футбольный союз (РФС) хочет натурализовать защитника немецкого клуба «Ганновер» Вальдемара Антона.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на немецкие СМИ, ещё до чемпионата мира по футболу 2018 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов общался с 22-летним центральным защитником на тему возможной смены спортивного гражданства.

Отмечается, что Антон, родившийся в Узбекистане и переехавший с семьёй в Германию в возрасте 2 лет, пока не заигран за основную команду бундестим.

Антон является воспитанником «Ганновера», за основную команду которого выступает с 2015 года.

Ранее сообщалось, что в ПФЛ предложили ввести в Кубке России групповой этап.