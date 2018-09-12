В ПФЛ предложили ввести в Кубке России групповой этап
- РИА Новости
«Мы выступили с предложением по формату проведения следующего розыгрыша Кубка России. Предлагаем увеличить количество матчей для команд ПФЛ в сезоне-2019/20 за счёт нового формата кубка, который предусматривает групповые этапы по подобию отборов на чемпионаты мира и Европы», — приводит слова президента третьего по силе российского дивизиона официальный сайт РФС.
Он также рассказал, что участники встречи обсудили возможность играть по два матча на каждой стадии.
«Отмечу, что в совещании приняли участие все клубы», — добавил Соколов.
Ранее футболист ЦСКА Абель Эрнандес оценил уровень Российской премьер-лиги.