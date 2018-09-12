В ПФЛ предложили ввести в Кубке России групповой этап

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Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрей Соколов рассказал, что ПФЛ предложила исполняющему обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александру Алаеву ввести в Кубке России групповой этап.
В ПФЛ предложили ввести в Кубке России групповой этап
  • РИА Новости

«Мы выступили с предложением по формату проведения следующего розыгрыша Кубка России. Предлагаем увеличить количество матчей для команд ПФЛ в сезоне-2019/20 за счёт нового формата кубка, который предусматривает групповые этапы по подобию отборов на чемпионаты мира и Европы», — приводит слова президента третьего по силе российского дивизиона официальный сайт РФС.

Он также рассказал, что участники встречи обсудили возможность играть по два матча на каждой стадии.

«Отмечу, что в совещании приняли участие все клубы», — добавил Соколов.

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