Футболист ЦСКА Эрнандес оценил уровень РПЛ

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Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес, перешедший этим летом в стан армейцев из английского «Халл Сити», впечатлён конкурентоспособностью в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Футболист ЦСКА Эрнандес оценил уровень РПЛ
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«Не ожидал, что российский чемпионат окажется настолько конкурентоспособным. Все команды имеют своё лицо, откровенных слабаков нет. Серьёзный турнир», — приводит слова уругвайца «Чемпионат».

Он также считает, что РПЛ сильнее Чемпионшипа, где он выступал ранее.

«Чемпионат России выше уровнем. Игроки отлично подготовлены физически. Против ЦСКА многие закрываются, оставляя нам минимум свободного пространства. В РПЛ забивать голы сложнее, чем в Чемпионшипе», — добавил Эрнандес.

Ранее Дзагоев и Щенников возобновили тренировки в общей группе футболистов ЦСКА.

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