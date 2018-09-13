Агент не стал исключать возможность выступления немецкого футболиста Антона за сборную России

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Агент Рене Нойнекер, представляющий интересы защитника и капитана «Ганновера» Вальдемара Антона, прокомментировал информацию о желании Российского футбольного союза (РФС) натурализовать игрока для выступления за сборную России.
Агент не стал исключать возможность выступления немецкого футболиста Антона за сборную России
  • ©Thomas Eisenhuth
  • globallookpress.com

«РФС проявлял интерес к Антону. Станислав Черчесов действительно звонил ему по поводу выступления за сборную России до чемпионата мира. На тот момент у Вальдемара была травма, он не мог выступать. Сейчас он готов играть за «Ганновер» и размышлять о своём будущем в сборной», — приводит слова Нойнекера Sport24.

Агент отметил, что у его клиента ещё нет определённого плана, за какую сборную он будет выступать.

«Пока из вариантов только Германия и Россия, но в этом варианте мы не уверены. 27 сентября мы с Вальдемаром встретимся, и тогда обсудим. Он ещё не сказал да или нет РФС, но если получит приглашение от DFB, то вряд ли откажется. Всё же Вальдемар — капитан молодёжной сборной. Выступление за сборную Германии для него в приоритете», — добавил агент.

Ранее в СМИ появилась информация, что РФС хочет натурализовать 22-летнего немецкого футболиста.

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