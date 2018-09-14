Тренер «Локомотива» назвал закономерной ничью с «Динамо» в матче РПЛ

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что ничья с московским «Динамо» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) является закономерным результатом.
Тренер «Локомотива» назвал закономерной ничью с «Динамо» в матче РПЛ
  • РИА Новости

«Обе команды хотели выиграть, было приложено максимум усилий. Отрадно, что и после удаления Гжегожа Крыховяка ребята имели инициативу. Однако результат закономерен с учётом численного меньшинства. На мой взгляд, матч был интересным для болельщиков. Ничья. Очко. Двигаемся дальше», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

Матч «Локомотив» — «Динамо» завершился вничью — 1:1. Железнодорожники завершали матч в меньшинстве после удаления Крыховяка на 66-й минуте.

Ранее сообщалось, что Крыховяк принёс извинения за то, что оставил «Локомотив» в меньшинстве в матче с «Динамо».

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