Крыховяк принёс извинения за то, что оставил «Локомотив» в меньшинстве в матче с «Динамо»

Польский полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал своё удаление в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«Смело могу сказать, что на мне не было фола, но по факту я оставил команду в меньшинстве. Это моя ошибка. Я приношу извинения перед своими партнёрами. Понимаю, что провести 25 минут в меньшинстве тяжело», — заявил Крыховяк после матча.

Он отметил, что следующий матч — против «Зенита» — будет также непростым.

«Даже несмотря на моё отсутствие, у команды есть все шансы выиграть, у нас много квалифицированных игроков», — добавил польский хавбек.

Матч «Локомотив» — «Динамо» завершился вничью 1:1. «Железнодорожники» завершали матч в меньшинстве после удаления Крыховяка на 66-й минуте.

Ранее Дмитрий Хохлов высказал мнение, что «Динамо» могло добиться большего в матче с «Локомотивом».