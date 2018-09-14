Крыховяк принёс извинения за то, что оставил «Локомотив» в меньшинстве в матче с «Динамо»
- РИА Новости
«Смело могу сказать, что на мне не было фола, но по факту я оставил команду в меньшинстве. Это моя ошибка. Я приношу извинения перед своими партнёрами. Понимаю, что провести 25 минут в меньшинстве тяжело», — заявил Крыховяк после матча.
Он отметил, что следующий матч — против «Зенита» — будет также непростым.
«Даже несмотря на моё отсутствие, у команды есть все шансы выиграть, у нас много квалифицированных игроков», — добавил польский хавбек.
Матч «Локомотив» — «Динамо» завершился вничью 1:1. «Железнодорожники» завершали матч в меньшинстве после удаления Крыховяка на 66-й минуте.
Ранее Дмитрий Хохлов высказал мнение, что «Динамо» могло добиться большего в матче с «Локомотивом».